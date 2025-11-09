行程保密 蕭美琴原以為視訊演說

副總統蕭美琴（右）結束在比利時布魯塞爾「對中政策跨國議會聯盟」年會行程返國，並在桃園機場發表談話。左為外交部長林佳龍。（陳麒全攝）

副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並進入歐洲議會發表演說後返台。涉外官員9日透露，蕭美琴原以為是以「視訊模式」參與，直到最後才知道要親赴布魯塞爾。此外，昨有網友在Threads上稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府除批評內容惡意捏造，並已報警。

涉外官員指出，面對大陸在國際間進行各種認知作戰與外交打壓，賴清德總統向外交部下達「打團體戰、精銳盡出」的指令，強調「只要有機會，務必全力促成前總統蔡英文、前副總統陳建仁以卸任元首身分出席國際場合」。

涉外官員表示，外交部長林佳龍1個多月前獲悉IPAC擬邀副元首與會演說訊息後，旋即向賴總統報告，並獲全力支持，賦予外交部這項歷史性的重大任務。官員透露，由於事涉機敏，此案全程高度保密，務求確保蕭美琴順利成行，直到獲得相關單位許可，且和駐外館處共同評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告。

官員指出，在賴總統親自主持行前會議之前，蕭美琴仍以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。據了解，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部都對蕭美琴訪問行程知情。

官員指出，籌備過程中，陸方一度掌握相關動態並向歐盟抗議，甚至傳出先遣團遭無人機干擾比利時領空，造成機場短暫關閉，所幸一切順利，蕭美琴與林佳龍成功進入歐洲議會，獲得在場者起立鼓掌。

涉外官員也提到，外交團隊早已預期陸方會有抗議反應，賴總統則全程掌握進度，指示外交部「務必讓蕭美琴親自走進歐洲議會」。此行也替未來拓展台灣「元首外交」增加更多可能性。

根據外媒報導，當地6日深夜，比利時布魯塞爾機場因附近出現無人機，造成空中交通一度受阻，但這並非比利時近期首次遭遇無人機威脅。

此外，網傳法國bbc報導捐錢換演講，除將英媒BBC錯置為法媒之外，總統府發言人郭雅慧也說，已報警依法調查處理。