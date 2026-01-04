行程曝光！李在明抵北京先會當地韓僑 2百多名企業家組團隨行

南韓總統李在明今（4）日下午搭機抵達北京首都機場，與夫人金惠景在機場受到中方官員迎接，展開對中國大陸為期4天的國事訪問行程。這是李在明就任總統後首次訪中，也是南韓總統時隔6年再次踏上中國大陸土地。

李在明與夫人金惠景抵達北京。（圖／新華社）

綜合大陸《央視》、南韓《韓聯社》報導，這位南韓總統今晚將先與韓僑舉行晚餐座談會，聽取他們在工作和生活中遇到的難題，並介紹政府將為他們提供的支援措施。

李在明將於明日與大陸國家主席習近平在北京舉行會談，這是繼去年11月兩人在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議並舉行會談以來，時隔2個月再次會晤。

中方官員迎接李在明。（圖／新華社）

《韓聯社》稱，預計雙方將就朝鮮半島和平及無核化問題等區域安全局勢進行討論。另外，中方鬆綁「限韓令」和在黃海設構造物問題等也可能成為會談議題，是否會提及近期的中日矛盾也引人關注。

李在明明天還將出席韓中商務論壇，6日則將與大陸國務院總理李強會面並共進午餐。李在明7日將前往上海訪問「大韓民國臨時政府舊址」，他還預計與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，出席旨在促進韓中風險及初創企業建立夥伴關係的活動。

根據《紅星新聞》，隨李在明訪中的還有南韓三星電子、SK集團、現代汽車、LG集團四大集團會長等200多名南韓企業家組成的「經濟代表團」。報導稱，這將是南韓商界時隔6年再次以高規格陣容赴中，也是兩國關係經歷波動後走向務實合作的重要信號。

