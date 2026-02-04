撰文／星星 圖片／星星

大家好，我是星星，一名活動主持人。

行程滿檔也沒關係，星星把《劍歌行》當成空檔小陪伴。星星提供

每年一到年底到農曆年前，幾乎就是我們這行最忙碌的時候，尾牙主持一場接一場，行程常常滿到連吃飯都變成趕時間的事。這幾天我也正在電玩展的現場工作，剛好是在一個三國相關的古裝攤位主持，穿梭在舞台、玩家、工作人員之間，氣氛熱鬧又緊湊。說實話，站在台上主持一整天，其實體力消耗很大，但我自己很享受那種被現場能量包圍的感覺。

也因為工作節奏快，我平常在選擇娛樂或遊戲時，反而會特別在意能不能放鬆、會不會有壓力。去年 11 月底，我趁著工作稍微告一段落，安排了一趟芬蘭之旅，看極光、走進聖誕老人村。那是一趟讓人完全慢下來的旅行，白雪、森林、極光在夜空中緩慢流動，時間好像被拉得很長。那時候我突然意識到，原來不論是旅行還是遊戲，我現在最需要的，其實都是一種不用急著追趕的節奏。

也是在這樣的狀態下，我開始接觸《劍歌行》。一開始純粹是被仙俠題材吸引，盤古、龍神、三界大戰，這種故事背景本來就很有畫面感。但實際玩進去之後，我發現它並不是那種只要無腦點任務、追數值的遊戲，而是會讓你慢慢融入世界觀。從人間到仙神，再到妖魔暗中窺視龍脈的危機，那種表面平靜、暗地動盪的氛圍，反而讓我覺得很像現實世界，只是換成了仙俠的形式。

對我來說，《劍歌行》最貼近我生活狀態的一點，就是它對忙碌玩家的友善度。身為主持人，我不可能每天長時間盯著手機或電腦，但遊戲裡的御靈系統，尤其是仙鶴御靈，真的讓我很有感。可以離線掛機練等這件事，對我來說不是偷懶，而是一種被理解。就像我在主持尾牙、跑電玩展的同時，角色仍然在穩定修行，那種安心感其實很難得。

裝備、仙術與御靈的收集，也讓我在零碎時間裡能感受到成就感。可能是一場活動結束後，在後台短短十分鐘整理妝髮的空檔，就能完成一些進度，而不是被迫一定要打到什麼程度才下線。這點對行程不固定的人來說，非常重要。

多人副本與競技玩法，則是我比較偏向有空才投入的部分。當我有比較完整的時間，就會找道友一起挑戰副本，氣氛會跟現場主持活動有點像，需要配合、溝通，也會有臨場反應的成分。那種一起擊敗 BOSS 的瞬間，其實跟舞台上完成一場漂亮的活動很相似，都會讓人有一種這段時間很值得的感覺。

如果要我用一句話形容《劍歌行》，我會說它是一款適合在忙碌生活裡，慢慢修行的仙俠遊戲。不需要時時刻刻在線，不會因為一天沒玩就被世界拋下，而是讓你用自己的步調，去體驗一個完整的仙俠世界。對剛從芬蘭極光回來、又立刻投入尾牙與電玩展主持工作的我來說，這樣的遊戲節奏，剛剛好。

星星Instagram：https://www.instagram.com/brightstarstar/

YAHOO遊戲Y5平台省下載 帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《劍歌行》

《劍歌行》遊戲以純正仙俠世界觀為核心，玩家將踏上修仙問道之路，在境界突破中迎接新的挑戰與變化，蒐集神裝、仙術與御靈，逐步成長為能左右戰局的強者。面對四方劫難，或與道友並肩闖蕩多人副本，或在競技之中一較高下，如何阻魔心、平四海、再護世間安寧，皆由你親自抉擇。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000388



