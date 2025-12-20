行程爛 vs. 回憶無價！高中生0人報名畢旅掀論戰：真的不虧嗎？

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

一名網友發文表示近日在網路看到高中生分享班級畢業旅行意願調查結果，指出全班竟「0人報名」，最終校方直接宣布取消原訂於高三下學期舉辦的畢業旅行，引發網友熱烈討論，「回憶真的不虧」、「是不在意行程多爛 主要可以跟一群畢旅完後可能再也不能這樣一起約不出來的日子 還是值得懷念」。

高中生分享班級畢業旅行意願調查結果，指出全班竟「0人報名」，最終校方直接宣布取消原訂於高三下學期舉辦的畢業旅行，引發網友熱烈討論。（示意圖／unsplash）

一名網友在Dcard發文以「學校畢旅0人報名？」為標題表示，看到一個高中生分享，他們班畢旅意願調查結果出來，竟然全班掛蛋，沒有任何一個人報名，而班導師隨即在群組通知，因無人參加，畢業旅行正式取消，屆時全班須照常到校上課，若已有其他安排，則需依正常程序請假，而不少人紛紛表示畢旅行程真的超爛又貴，還有人建議可以請假全班自己出去玩，搞不好還比畢旅好玩。

廣告 廣告

也有人反方意見，認為，畢業旅行的重點並非行程本身，而是與同學相處、累積回憶的過程，「就算行程再爛，回憶還是無價」。不過，也有人坦言，若班級氣氛普通、同學之間互動不深，確實很難說服自己花錢又花時間參加，「沒有感情基礎，畢旅自然失去意義」。

因此原PO就好奇以前的大家當年都有去畢旅嗎，詢問過了那麼久就算行程很糟有覺得回憶無價所以很值得嗎？對此，就有許多網友回應，「畢旅最難忘的往往不是行程有多好玩，而是是跟一群同學好友在旅館耍白痴熬夜、吃泡麵、偷嘗試酒」、「畢旅最好玩的行程往往都是晚上在飯店的時候」、「行程真的很難玩，貴倒是還好，我記得不怎麼貴，但住的飯店是好的還不錯，覺得唯一很值得的是跟好朋友一起過夜」、「重點其實是跟誰去，去哪畢旅根本不重要」、「畢旅超好玩，跟喜歡的女生搞曖昧，跑去坐他們班的校車，但下車就完全把她忘了，跟朋友去坐雲霄飛車坐到吐，然後回來看她fb才發現被偷拍一堆。有點糗但回想起來是真的蠻開心的」、「回憶真的不虧，以後想起來也是寶貴的經驗」、「是不在意行程多爛，主要可以跟一群畢旅完後可能再也不能這樣一起約不出來的日子，還是值得懷念」。

更多FTNN新聞網報導

台北跨年晚會照常舉辦！ 蔣萬安宣布「維安全面升級」霹靂小組、鎮暴犬都將出動

玉山北峰成銀白世界！4小時內2度飄雪「積雪2.5公分」 下週「這時」高山有望白頭

隨機砍人場景忘不掉！ 台北市衛生局急籲撥打「2專線」尋求情緒支持

