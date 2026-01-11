行程、天數保密到家！民眾黨突宣布訪美 聚焦議題曝

民眾黨。（中時資料照，袁茵攝）

民眾黨11日臨時宣布，民眾黨主席黃國昌將於今（11日）下午閃電出訪美國華盛頓，聚焦國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談；但具體天數及行程內容、地點尚未公開，待黃國昌稍後於新北造勢活動中宣布。

民眾黨11日中午臨時新增採訪通知，內容為下午5時30分於桃園機場第二航廈出境大廳受訪。民眾黨表示，黃國昌將於11日閃電出訪，將親自率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。

民眾黨指出，訪美團成員除了黃國昌外、另含候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇，4人登機前將於機場3樓出境大廳受訪，向國人清楚報告此行目的與安排。

民眾黨尚未公布該訪美團的天數、地點及具體內容，民眾黨發言人張彤僅稱，此趟訪美因多方考量及與美方溝通默契，出訪時間、行程天數、商談內容，將統一於機場記者會向媒體說明。

但由於黃國昌於下午2時舉辦「新北市後援會成立大會」活動，並在下午1時20分接受媒體訪問，行程規劃預計稍後由黃親自說明。

