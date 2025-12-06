行穿撞行人噴飛1萬8駕照還要被吊扣1-2年

圖說：發言人基隆市交通警察隊副隊長李文雄。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】時序進入冬季，基隆地區受到東北季風影響，除日照時間減少外，降雨機率也大幅增加，用路人易因天色昏暗、路面濕滑與視線不佳而發生交通事故。據基隆市警察局統計，114年12月1至5日期間已發生4件行人交通事故，均為車輛駕駛人行近行人穿越道未暫停讓行人先行所致，將依道路交通管理處罰條例第44條第4項處新臺幣一萬八千元以上三萬六千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年至二年，亦須擔負相關過失傷害及賠償責任。

交通警察隊表示，雨天及晨昏能見度下降，最容易受影響的就是行人安全，提醒駕駛人在雨天行車需特別提高警覺，尤其是清晨及夜間視線不佳時，行經路口、行人穿越道及學校、醫院周邊等行人密集區域，應主動減速並觀察周遭路況，全天開啟車燈並保持安全距離，避免急煞與突然變換車道；而行人則應注意車流、緊靠路邊行走，穿越道路應避免滑手機，注意左右來車，提高自身辨識度並善用反光物或亮色雨具，讓駕駛人能及早看見。

基隆市警察局持續執行「行人友善」及「行人有序」專案，加強取締車輛不停讓行人及行人違規穿越道路之行為，呼籲所有用路人遵守交通規則，尊重路權觀念，共同守護交通安全，打造基隆成為「最友善、最安全」的國際城市。