行穿線畫一半「童冒險過馬路」 中市府：扣罰廠商立即補繪

台中市 / 綜合報導

台中市大里區中興路進行柏油路燙平工程，但廠商上個月底完工後，沒有依合約規定，24小時之內把道路的標線畫回去，國小學童要過馬路搭公車，發現行人穿越線只畫了一半，只好冒險小跑步穿越車流，警示效果不足，過程相當危險，廠商施工出現疏失，建設局除了裁罰扣款，當天就要求廠商把該畫的標線通通畫好。

十字路口的柏油路面才剛重新鋪好，一半的車道還沒畫設行人穿越線，國小學童趕著要搭對面的公車，左看右看冒險穿越車流，驚險的情況。發生在台中市大里區中興路2段，行人穿越線少了一半，另外一位民眾過了馬路，還頻頻回頭表情相當疑惑，民眾說：「可能還是會過(馬路)，可是就是在那邊，會有點猶豫吧。」

建設局解釋，上個月底這個路段進行路面重鋪的工程，但施工廠商與監造單位，完工後24小時之內沒有把標線畫設完畢，甚至還多拖了4天，因為違約已經被裁罰扣款，4日當天晚上廠商已經把該畫的標線通通畫好。

另外路面重鋪讓民眾感到好奇的施工情況還有這裡，馬路旁邊的柏油路面，畫了一塊相當顯眼的綠色人行道區域，大概只有4公尺長2公尺寬，範圍相當迷你，當地民眾說：「沒意思啦，造成人的困擾，到這邊要怎麼閃。」

超迷你的人行道，就在霧峰區中正路，周圍裝了好幾根黃色軟質的防撞桿，當地居民要進出受到不小影響，當地民眾說：「機車不能靠近，要進來，沒辦法停啊。」建設局解釋，這個路段特別要規劃標線型人行道，是因為，台中市建設局養工處屯區工程隊長潘昱維說：「藉由不同顏色鋪面還有防撞軟桿的設置，提供用路人路口停等空間，並加強駕駛人對於行人空間的識別。」

建設局強調中正路車流多，希望透過交通設施的改善，把人車做好阻隔，提升路口用路人的安全，但標線型的人行道只有畫在路口轉角，沒有沿著兩側繼續畫下去，民眾通過馬路還是得跟車輛爭道。

