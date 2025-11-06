行竊「珊瑚媽祖」犯嫌身分曝光 在當地做八大缺錢花「還沒銷贓就被抓」

宜蘭進安宮珊瑚媽祖近日遭竊，多項聖物被偷，總價值近3000萬元，所幸2嫌被迅速逮捕，聖物也順利找回。（圖／翻攝畫面）

宜蘭南方澳進安宮近日發生竊案，35歲陳姓男子夥同27歲陳姓共犯，5日凌晨竊取媽祖神像上總價近3000萬元的黃金與珊瑚配飾後逃逸，警方則在12小時內先後逮捕2人，並發現陳男為在地人，從事八大工作，因缺錢花用才會盯上媽祖，卻還來不及銷贓就被抓，訊後被依加重竊盜罪送辦。

蘇澳警分局獲報後立即組成專案小組，發揮高效率，在案發後短短 12 小時內，先後在臺北及臺中將兩名嫌犯逮捕歸案，所有失竊的聖物已全數尋回。

進安宮是當地重要精神信仰，更供奉全球唯一的「珊瑚媽祖」，媽祖神像上穿戴多件聖物，這些更多為信徒長年虔心貢獻捐贈，陳男等人卻看上進安宮香火鼎盛，竟下手行竊。

根據監視器畫面，犯嫌身穿全黑衣物、頭戴黑色棒球帽，5日凌晨0時許潛入廟中，偷走五鳳冠頂級深桃紅珊瑚珠兩顆（每顆重達120公克）、鱉頭金鎖、桃紅珊瑚串飾、四時如意珊瑚珠串及數條黃金項鍊等多項聖物，離開時還觸動保全系統，2人則連忙駕車逃逸。

而失竊物品總價值近3000萬元，警方獲報後展開調查，在12小時內陸續於台北和台中逮捕2人，失竊聖物則是全數找到並平安歸還廟方，2人則被帶回警局偵辦。

而35歲陳姓主嫌是在地人，因而熟知進安宮地形，他對犯行坦承不諱，表示自己缺錢花用，見進安宮香客絡繹不絕，這才決定與陳男同夥一同規畫這起竊案，訊後被依加重竊盜罪送辦。

