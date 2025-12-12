行競科技首創浸沒式冷卻800V高壓直流BBU 進軍AI資料中心電力市場

記者李鴻典／台北報導

全面布局 AI 資料中心！行競科技（XING Mobility）正式發表 BBx800，首創導入浸沒式冷卻技術的 800V 高壓直流備援電池模組（Battery Backup Unit，下稱 BBU）與電源機架（Power Rack），這項全新產品組合不僅回應 AI 資料中心高功率、高效率與高安全性的電力需求，更標誌行競科技從電動中重型載具和關鍵儲能系統領域，到正式布局 AI 資料中心電力版圖的全新里程碑。

行競科技正式發表BBx800，業界首創浸沒式冷卻800V高壓直流BBU。

行競科技亦與全球電源解決方案廠商康舒科技展開策略性合作，共同探索高壓直流（HVDC）電力配置的市場機會與未來方向，攜手推動更高效永續的資料中心電源解決方案。

國際能源署（IEA）最新研究指出，從 2024 年到 2030 年，全球資料中心用電年成長率約 15%，用電量將在 2030 年前成長一倍、達約 945 太瓦時（TWh），已成為推升全球用電成長的主力。對營運大型機房與雲端基礎設施的企業而言，備援電力正從單純的「成本項目」，轉變為必須審慎管理的「營運風險」與「資本配置」核心議題。

行競科技以專利 IMMERSIO™ 浸沒式冷卻技術多年深耕高壓電能系統，從電動超跑、商用與重型車輛到儲能系統，一路累積堅實基礎並備受業界肯定。看準 AI 資料中心用電快速成長與備援電力升級的趨勢，行競在今年四月正式推出首款浸沒式冷卻備援電池系統 BBx48，浸沒式冷卻 48V 直流備援電池模組，開啟跨足 AI 資料中心電力市場的第一步。在此基礎上，行競科技進一步鎖定更高電壓與更高功率密度需求，讓行競科技在備援電力產品組合上完成從 48V 到 800V 的縱深擴展，也宣示公司正式將版圖延伸至 AI 資料中心電力市場。

行競科技創辦人暨執行長洪裕鈞（Royce YC Hong）表示：「行競科技長期深耕電動車輛、重工機具與儲能系統領域，成功滿足高電壓、高功率與極致安全等嚴苛要求。深知 AI 資料中心也正面臨相同挑戰，必須在高密度運算環境中同時兼顧效率與安全。對我們而言，這是熟悉的賽道，只是場域從地面延伸到了雲端。行競結合獨有的高電壓浸沒式冷卻技術與台灣完整的供應鏈優勢，並與康舒等電源夥伴合作，期望在能源與科技交會之處，持續為這座島嶼創造新的創新動能。」

行競科技 BBx800 浸沒式冷卻 800V 高壓直流備援電池模組與電源機架採用 IMMERSIO™ 全浸沒式冷卻技術，將每顆電芯直接浸泡於絕緣冷卻液中，長期維持約 25–27°C 的受控溫度，顯著降低熱失控風險，在高壓、高功率密度與高負載運轉情境下，仍能提供穩定且安全的備援電力。單一 BBx800 模組（2 OU）支援 ±400V 或 800V 彈性配置，20 OU 機架配置可達 1 MW（3 分鐘）至 1.2 MW（90 秒）峰值輸出，全面滿足 AI 資料中心在尖峰運算與瞬時負載變化下的備援需求。

行競科技BBx800浸沒式冷卻800V高壓直流備援電池模組與電源機架採用IMMERSIO™全浸沒式冷卻技術。

在 800V／HVDC 高壓電池系統中，真正的關鍵不只是通過安全測試，而是電池在過充、釘刺與加熱等極端情境下，是否仍能維持結構完整與熱穩定；也正因為要同時兼顧這樣高標準的安全性與電池效能，許多廠商難以穩健切入高壓與高功率電池市場。行競科技長期投入車規、重工與農機、儲能系統等級的電池系統，面對更嚴苛的安規門檻累積了豐富的高壓電池實戰經驗，並熟悉各類測試與驗證流程，得以在既有技術基礎上穩健將產品線延伸至 800V 高壓領域。BBx800 以全年無休 24/7 運轉為設計前提，提供 10 年性能保固，並結合模組化熱插拔與 N+1 冗餘配置，讓資料中心在維護或擴充期間不需中斷供電；一體化機架與冷卻設計則可順暢整合標準機架，減少額外冷卻基礎設施建置與導入時間，同時通過 UL9540A 測試，滿足國際級安全與合規要求，讓資料中心經營者安心布局長期資源分配。

同時，為加速切入 AI 資料中心市場，行競科技同步宣布與全球電源解決方案領導廠商康舒科技（AcBel Polytech Inc.）展開策略合作。雙方將在AI資料中心電力架構以及能源效率領域進行技術交流與應用開發，共同探索高壓直流電力配置的市場機會與未來方向，攜手推動更高效永續的資料中心電源解決方案。

