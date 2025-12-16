行競結盟康舒秀「液冷神盾」 電動車經驗殺進AI雲端

AI機房怕的不是算力不夠，而是突然斷電或過熱。隨著生成式AI狂燒電力，資料中心備援系統從幕後躍上檯面，行競科技看準這場雲端電力戰，聯手康舒端出被業界稱為「液冷神盾」的800V浸沒式備援解方，正式殺進AI雲端核心。

行競長期攻克電動超跑、商用車、重工機具等高風險場景，為何選此時將同一套安全標準帶進AI雲端？「AI資料中心面臨的高壓、高功率與安全要求，與電動車與重工設備幾乎是同一條賽道。」行競創辦人兼執行長洪裕鈞說。

他的底氣，來自握有全浸沒式冷卻技術。

從地面到雲端 行競液冷技術首秀

不同於傳統風冷或液冷管線設計，行競讓每顆電芯直接浸泡於絕緣冷卻液中，長時間維持穩定溫度，大幅降低熱失控風險。這套技術過去已在高性能車輛與大型儲能系統中累積實績，如今被完整移植到AI機房，被業界視為「把地面級安全規格搬進雲端」。

如今，行競首創推出導入浸沒式冷卻技術的800V高壓直流備援電池模組（BBU） 與電源機架（Power Rack）。這不只是一項新產品，更被視為行競從電動中重型載具、關鍵儲能系統，一路延伸至AI資料中心電力供應鏈的關鍵里程碑。

事實上，行競並非一夕之間轉向。

今年4月，行競率先推出BBx48浸沒式冷卻48V直流備援電池模組，作為切入AI資料中心的試金石；短短數月內，再直攻800V等級，完成從48V到800V的產品縱深布局，也顯示其企圖不只停留在概念驗證。

為何行競要走一條「直接瞄準終局規格」的路？原來，國際能源署（IEA）指出，全球資料中心用電量正以雙位數快速成長，2030年前將接近翻倍。

液冷神盾出擊 行競康舒卡位AI基建

對雲端服務商與大型機房而言，備援電力早已不再只是成本項目，而是攸關營運穩定與資本配置的核心風險。

為加速卡位，行競同步宣布與仁寶集團的康舒科技 展開策略性合作。康舒在AI資料中心電源鏈站在第一線，這次與行競結盟，被業界解讀布局高壓直流備援架構的重要訊號。

雙方將攜手聚焦 高壓直流（HVDC） 架構、能源效率與系統應用，瞄準下一代資料中心電力設計。該產品也以10年性能保固作為基準，鎖定高密度AI運算的長期需求。

康舒科技董事長許介立直言，AI運算帶來的大功率與高效率需求，正迫使資料中心電源架構全面升級，盼雙方聯手打造更高效率與綠能並重的資料中心電力架構。這番話也被外界解讀，電源與電池技術台廠，攜手搶進AI基建的新關鍵拼圖。

從電動車、重工設備到雲端機房，行競正在完成一次少見的產業躍遷。當AI時代的電力競賽全面展開，由行競與康舒聯手撐起的「液冷神盾」，正悄悄站上全球AI基礎設施的前線。