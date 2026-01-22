行經足跡化寶典 慈濟甲子傳家寶

用印，變成慈濟的傳家寶。今天上人行腳的溫馨座談，南高屏地區的志工，也特別與上人分享，這段生命經歷。慈濟邁向一甲子，志工們一步一腳印，留下不凡的生命故事，上人行腳高雄，與南高屏志工溫馨座談，他們的生命資糧，由專人採訪撰寫、精緻裝幀、用印，是慈濟的「傳家寶」要代代相傳、身體力行。

慈濟人文志業中心募心募愛室副總監 黃添明：「韓師兄寫的墨寶，要送給上人。」

一雙小手，奉上〈無私的承擔〉。證嚴上人開示：「這誰畫的。」

韓守江的曾孫 韓孟澄：「這個是我送給你的，(哪一位老師寫的)，我們的老師，(叫阿祖為老師嗎)。」

證嚴上人開示：「老師喔 這個是阿祖寫的，感恩你喔，但是我要感恩阿祖。」

慈濟志工 韓守江：「(去年)看上人有要事不能來，我好遺憾。」

證嚴上人開示：「你能來看師父，師父就很歡喜了。」

慈濟人文志業中心募心募愛室副總監 黃添明：「過年98歲了。」

去年此時，唱出了想師之情。慈濟志工 韓守江：「感恩之情 油然而起。」

多年來致力推廣音樂和書法教育，韓守江豐富學生、和長輩們生命的樂章。慈濟志工 林秀鳳：「有蛋白質 所以對我們健康很好。」

燒得一手好菜，林秀鳳也見證屏東分會從無到有，如今更承擔推素團隊總協調。慈濟志工 林秀鳳：「認識慈濟的時候，遇到我慧命的父母，開啟了我另一個生命的樂章。」

時間、和無常擋不住，但救災、訪視台南總有郭永福。慈濟志工 郭永福：「往法親關懷這個區塊，投入的時候每天都要訪視，看個案 看報告 都這樣，看台南市 (當時)台南縣全都看，做沒人要做的就是，人家說我年少就在做慈善，我反問 不行嗎，師父叫我做慈濟，我就一定要做 一直做。」

盤點生命，眾人見證慈濟真人真事，傳家之寶。證嚴上人開示：「傳家寶是人間的真實事，但是要真實做 真實寫，南部這的地方，對慈濟用心付出，真的是很可貴，這別人代替不了，愛的能量 愛的見證，家庭的模範，也是社會的典範。」

美善事蹟，積善傳家，教化後世、也度化人間。

