行經雪隧遭惡意逼車「緊貼屁股」時速飆97km甩不開！苦主喊：別影響他人

社會中心／陳弘逸報導

有駕駛日前開車行經雪山隧道時，未料，遭後方超速逼車，即使速限90公里，已開到97公里，對方仍緊貼在後，相當危險。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

有駕駛日前開車行經雪山隧道時，未料，遭後方超速逼車，即使速限90公里，已開到97公里，對方仍緊貼在後，相當危險，事後當事人將畫面PO網，直言「不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎」。不少網友留言聲援，「我會急煞車這樣準備賺錢」、「雪隧他貼這樣你不用理他，他自然會收到罰單！」、「如果真的不太高興，可以檢舉未保持距離」。

網友將影片分享上臉書粉專「爆料公社」，當是車主寫下，速限90都已經開97了……雪隧裡面貼這麼近！你想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎。

行車紀錄器影像可見，該車緊貼後方，完全未保持安全距離，呈高速逼車狀態，畫面令人捏把冷汗。

畫面PO網後，網友紛紛留言，「減慢速度，搖下窗戶示意讓他超車」、「我會急煞車這樣準備賺錢」、「如果你開79就會噴你，但已經開97了，該被噴的就是後車」、「雪隧他貼這樣你不用理他，他自然會收到罰單！」、「如果真的不太高興，可以檢舉未保持距離」。

