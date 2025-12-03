行署歲末清倉大拍賣 桃園商辦、泰達幣「最高價」 拍定總額近8千萬

桃園分署舉辦五打七安聯合拍賣會，邀請桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊(左3)、主任檢察官陳錦宗(左2)及檢察官黃世維(左1)蒞臨現場共襄盛舉。 行政執行署提供



法務部行政執行署於昨(12/2)日舉辦年度壓軸「123聯合拍賣會」，全國各分署同步進行拍賣活動，吸引大批民眾踴躍參與，最終以總拍定金額7933萬7503元完美收官。這次拍賣會不僅有效充實國庫，同時展現政府持續推動「五打七安」政策及落實刑法沒收新制的決心。

桃園分署受桃園地檢署囑託變價邱姓被告遭判決追徵沒收之桃園區永謙企業帝國大樓13樓之商辦外觀。行政執行署提供

昨日的拍賣會中，不動產類標的表現亮眼，總拍定金額達6158萬2862元。其中，桃園分署受桃園地檢署囑託拍賣邱姓被告遭判決追徵沒收的桃園區永謙企業帝國大樓13樓的商辦，以2304萬7500元成交，成為全場最高價標的。該商辦因地理位置優越、生活機能完善，深受買家青睞。

廣告 廣告

此外，花蓮分署拍賣台東縣太麻里鄉7筆連續土地，因位於市地重劃區且鄰近台9線日昇大道，最終以1469萬7000元成交；高雄分署則以691萬5000元底價成功拍定鳳山區6筆土地。屏東分署亦成功拍賣義務人連棟住宅，成交價為264萬元。

花蓮分署受花蓮地檢署囑託拍賣黃金飾品6項均拍定。行政執行署提供

動產部分拍定及變賣金額總計1775萬4641元，其中桃園分署受桃園地檢署囑託拍賣許姓被告所持泰達幣，共計43萬7283顆，以1371萬5000元高價成交，成為動產類最高價標的。花蓮分署則成功以15萬8900元拍定成色970至998之黃金飾品6件。

此外，台南分署拍賣某物流公司滯欠稅款的HINO大型貨車，以63萬元成交；新竹分署則以45萬元成功拍定某蠟燭公司小貨車。其他分署亦拍賣多部汽車、3C產品及具投資價值的股票，為國庫注入充沛資金。

法務部行政執行署強調，本次拍賣會不僅促進資產變現，更有效落實犯罪所得追繳機制，保障被害人求償權益。隨著詐騙犯罪手法日益翻新，各分署將持續與檢察機關深化合作，加速處理可沒收或追徵標的的變價程序，並結合防詐宣導，確保公開透明的執行程序。

行政執行署提醒民眾，欲了解最新拍賣資訊，可至官方網站或各分署臉書專頁查詢。同時呼籲民眾提高警覺，勿輕信來路不明訊息，如有疑慮可撥打165反詐騙專線求證，以免受騙。

本次歲末聯合拍賣會圓滿落幕，不僅展現政府打擊不法、守護人民財產的堅定承諾，也為全年「123聯合拍賣會」劃下完美句點。

更多太報報導

稱賴清德「案底不少」 陳佩琪：搞不好也有women夾

吳建豪瘦到脫相！臉頰凹得超明顯 網看傻了：怎麼突然變老頭

不侷限發言人身分！ 卓冠廷：續做新北戰將 助蘇巧慧打贏選戰