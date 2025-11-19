行腳與師對話 生命如何重新發光

今天的上人幹部座談會中，志工們回望自己的過去，在慈濟的大家庭裡，許多志工背後，都藏著一段不為人知的生命故事，有人曾陷在習氣當中，但全都直到遇見慈濟之後，這些壞習慣也因此灰飛煙滅。

慈濟志工 楊鄧宗：「這張是我年輕時候，那個什麼壞習慣都有的照片，然後留著也是警惕自己說，我們現在已經做好了，不要回到以前。」

拿出皮夾中的舊照片，端詳著曾經那個充滿暴戾之氣的自己，他是慈濟志工楊鄧宗，15年前加入慈濟，讓他完成自我蛻變。

慈濟志工 楊鄧宗：「剛接觸慈濟這個大家庭， 那也沒有想很多， 就是去參加活動， 然後就覺得這個團體很棒，剛開始在上課當中，我們要守十戒， 所以說要戒除一些檳榔 菸酒， 還有一些不好的習慣， 我真的是覺得這個團體很好， 那我需要做一些改變。」

即便家人、好友反對，他仍一無反顧投身志工行列，不僅戒除不良嗜好，也繼續用本身的油漆工程專業，替需要的人來做服務。

證嚴上人開示 ：「在做慈濟以前，我們的人生 有的人很勇敢，分享出他的過去，這種非人生的生活，有的是很苦很苦，有的是很匪類很匪類，但是把他改變過來，人人都是好人。」

除了志工楊鄧宗之外，身為第六聯區和氣組隊長的許淑蓮師姐，她長期走入校園用靜思語陪伴孩子，她平時也身體力行環保、茹素，將這些理念帶進社區，一點一滴影響身邊的人。

慈濟志工 許淑蓮：「環保讓我感受到，不能亂丟東西，所以在社區就積極的推動環保，還有上人一直講茹素，一定要茹素不吃動物，這是最基本的一個概念，所以我在社區，也很積極的去推動這個區塊， 不管是進校園或者，街頭勸募 我都會去，做這樣子的一個理念分享。」

證嚴上人開示 ：「這是很寶貴的東西，我很期待每個人，來好好分享過去，好好的 一段一段的，每一個人所碰到的，那些小故事，我們都去把它留起來。」

和上人座談，回首也盤點自己的生命足跡，最終都在轉念的那一刻，都化為善念與善行。

