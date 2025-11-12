【更新】行賄戶政人員幫忙查個資 土開業者家中被搜出毒品
新店戶政事務所技術工王子誼，涉嫌收賄幫土地開發業者或是單幫客偷查不動產所有人與繼承人的個資，今年9月間被收押禁見，檢調繼續追查又發現，有2家土地開發業者，疑似行賄王子誼請她幫忙查詢個資，當調查官今(11/12)日前往其中一家業者呂英彰住居所執行搜索時，竟在他家中搜出毒品，最後2案併呈，晚間將他移送法辦。
經檢察官漏夜複訊後，認為2名土地開發業者，涉犯《貪污治罪條例》行賄罪，其中呂英彰諭知10萬元交保、另1名業者高成福5萬元交保。另外就呂英彰家中搜出毒品涉犯《毒品危害防制條例》的部分，則無保請回。
全案起因於台北地檢署在去年偵辦台版地面師案，發現不動產業者蔡尚岳夥同國民黨里長許政鎧及擔任「民間公證人」的律師蔡鴻燊等人組成代筆遺囑詐騙集團，詐領獨居往生者的不動產。
蔡尚岳因案入獄後，核心成員王煜堤則和許政鎧合謀繼續騙，連法院書記官游立綸、警察駱勁達都捲入。檢方認定不法集團詐取1.4億餘元，共起訴44人，台北地院審理後在今年7月4日判決全部有罪，主嫌蔡尚岳重判14年、蔡鴻燊25年，王煜堤10年；此外，駱勁達判4年、許政鎧3年8月、游立綸2年8月。
檢調在偵辦這起弊案中，從集團二當家王煜堤的相關通聯紀錄及資金往來，發現他曾經向新店戶政事務所女技術工王子誼買個資，去年9月5日發動第二波搜索約談，在分析卷證資料後，發現王煜堤是以自己開設的東銳建設公司名義向王子誼買個資，與台版地面師案無太多關係，檢察官認為事有蹊蹺，將王子誼另簽他案偵辦。
專案小組深入追查後發現，許多土地開發業者在鎖定日據時期或是光復初期的土地想要進行開發，在取得這些手寫謄本後，想要知道土地擁有者的繼承人是誰，及其相關的個資，就開始從戶政單位著，因此找上了在新店戶政事務所櫃台服務的王子誼。
由於王女大方的幫業者查個資，甚至收取報酬，在土地開發業界很快就打響知名度，不僅有公司長期和她合作，還有人呷好逗相報，甚至還有為數不少的土地開發的單幫客，也找王女幫忙查個資。
據了解，王女在幫這些業者違法偷查個資後，還依照查詢的精細度收費，每件從500元到上萬元都有，檢調目前掌握王女犯罪時間自2014年到2024年間，光這10年內，王女收取金額就高達數百萬元，違法偷查的個資至少上萬筆。
今年9月25日，台北地檢署檢肅黑金專組檢察官王貞元指揮調查局台北市調查處發動搜索，並約談王子誼在內的14人到案，經檢察官複訊後認為王女涉犯《貪污治罪條例》違背職務行賄、《個人資料保護法》第41條之非法利用個人資料等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。
檢調在收押王子誼後又繼續追出，土地開發業者呂英彰、高成福也找上王子誼，請她幫忙查詢不動產所有人與繼承人的個資，並給予約數十萬元的報酬，因此認為2家土地開發業者疑涉犯行賄罪，在今日發動搜索約談。
