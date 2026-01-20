行賄陸委會官員、刺探秘密均未遂 男子遭判6月

（中央社記者劉世怡台北20日電）某航空駐四川的喬姓前主管涉為中國官員行賄10萬元並引介陸委會楊姓官員會面遭拒，又刺探兩岸航線中轉等秘密不成。高院今認構成國安法及貪污罪，從重論貪污罪判6月。可上訴。

根據台灣高等法院發布新聞資料，喬男在民國100年至103年間派駐中國成都期間，與多名中國行政、軍事及黨務官員往來密切，其中包括暱稱「小權哥」的官員等人。

喬男明知楊姓學弟當時任職於陸委會，可能接觸到兩岸政策規劃與情勢研判等敏感資訊，也清楚兩岸仍處於敵對狀態，卻仍替中方官員在台物色對象，企圖安排楊男前往香港或澳門與中方人員會面，發展組織關係。

喬男為此向中方收取人民幣3萬元，打算轉交給楊男作為報酬，並試圖打聽陸委會內部有關兩岸航線中轉、內部資訊、委外研究案及研究報告等公務機密。

不過，楊男以無法接觸相關機密為由，拒絕提供任何資料，對於赴港澳會面的邀約也保持警覺、未答應，使喬男未能得逞。

此外，喬男藉由餐敘機會，欲替「小權哥」轉交新台幣10萬元現金給楊男，這次行求賄賂，同樣遭到楊男婉拒。

高院審理時，喬男坦承犯行，相關證述與帳戶金流及出入境紀錄均相符。合議庭認定，喬男行為已構成修正前國家安全法中，意圖危害國家安全或社會安定而為中國方面刺探、蒐集公務秘密及發展組織的未遂罪，同時也成立貪污治罪條例的行求賄賂罪，依法從重依貪污罪論罪。

法院指出，喬男僅因與「小權哥等人過從甚密，而為本案犯行，喬男行為助長中國對台情蒐與滲透，應予譴責，但考量他犯後坦承、未造成實際國家安全損害，依法減刑，判處有期徒刑6個月（不得易科罰金，但可依法易服社會勞動），並褫奪公權1年，犯罪所得人民幣3萬元追繳沒收。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1150120