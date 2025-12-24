——詩集《人在旅途》之自序

馮尚玉

人的一生幾乎都是在行走，但行走的過程因人而異，因地而已。

有些人是原地打轉，不肯也不敢走出自己劃定的那個圈子或者是能走出，但沒法走的太遠；而有些人因其自己的膽識與膽量，敢於走出，也勇於走出，還能走向遠方。也許我就是後者吧。總是不局限於現有的，希望新穎、獨到獨特的方式。

在故里的幾年，不滿足於現狀，也不願接受組織對我的認命，就斷然走出，跨省行走，在青海的大地上真正行走了三十年，也學會了用詩或散章的形式記錄所思所想所感所聞與所悟，留下那些難得的文字記憶。

廣告 廣告

行走不光是去看風景，更是在感受一種人生的體驗。囿於狹小的圈子，你的格局就那麼一點點，走的越遠，見到的、看過的越多，其格局也就越大，人生的體驗也就越多。行走對於一個讀書人而言，更是非常重要的事，也是在體驗“讀萬卷書，行萬裏路。”其實，行走就是在行走的路上，讀那些無字的天書。

人生是一部無字天書，一個人終其一生也不會讀的太懂；社會、環境，更是天書中的天書，在一個人漫長而又短暫的一生中，究竟能讀懂多少。這裏，我用了一組相對又相反的詞。人生的漫長是對個體而言的，對一個具體的個體而言，生命也就三萬餘天。三萬，多麼的漫長，你要是去數，那得多長時間。可是，人生放在蒼茫宇宙之間，人的生命何以與百十億年的茫茫宇宙可比呢？因此，人，作為蒼茫宇宙間的一個過客，那只是瞬間而已。由此可見，漫長而又短暫的生命，並不矛盾，而是相輔相成。

一個曾經的老師，吃了三十年的粉筆灰，也用那些淺薄的經歷書寫了自己淺薄而又單調的行走感悟。只是因其學識的淺薄，抒寫的不盡如人意，還望讀者朋友們批評指正。