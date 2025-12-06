行走海產店？竹北人行道溜10隻帝王蟹 背後真相曝光

竹北地標「江海大樓」5日出現罕見景象，10隻活體帝王蟹整齊排列於大樓前海洋地景區。（圖／東森新聞）





竹北地標「江海大樓」5日出現罕見景象，10隻活體帝王蟹整齊排列於大樓前海洋地景區，引發路過民眾圍觀拍照，相關畫面隨後在網路上迅速發酵，吸引近10萬人次觀看與分享，一度被誤認為是新的公共藝術展示。

事發當時江海大樓前陸續湧現民眾，只見10隻體型碩大的帝王蟹橫列地面，從遠處望去宛如「深海生物上岸」，吸引不少人停下腳步拍照。

社群平台上也掀起討論，不少網友以為大樓推出新型公共藝術，有人稱其為「海鮮裝置藝術」，也有人連結江海大樓過往的船錨、金牛等大型裝置，笑稱大樓又成功製造新的話題焦點。

經向大樓內部查證，這批帝王蟹為創辦人友人贈送，工作人員因一時興起便將其排成一列展示拍照，未料引發大量圍觀與討論。業者表示，帝王蟹並未長時間放置於戶外，拍攝後已立即收箱，昨晚由廚師料理享用，強調不會造成浪費。

此外，有路過民眾也拍到員工將展示完的帝王蟹重新裝箱的畫面。竹北居民指出，江海大樓過去多次因大型裝置引起關注，如今「帝王蟹大軍」再度成為社群亮點，意外成為今日竹北最吸睛的現場景象。

