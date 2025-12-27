行走炸彈！高市大寮男「毒駕」沿路追撞 10分鐘3地點釀9車損4人受傷

高市大寮男「毒駕」沿路追撞，10分鐘接連在3地點肇事釀9車損4人受傷。讀者提供

高市大寮區昨（26日）晚間驚傳連環車禍，40歲吳姓男子疑似施用俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯後神志不清，竟在短短10分鐘內於不同路段連續引發3起追撞交通事故，造成9部車輛受損、4人受傷。警方獲報後趕抵現場，吳男坦承毒駕，全案依公共危險罪移送法辦。

林園分局指出，昨天晚間吳姓男子駕駛自小客車行經大寮區，先於19時28分在光明路二段與市道188路口擦撞一部車輛，造成1人受傷；隨後於河堤路與義和路口再次發生擦撞。不料吳男肇事後並未停車，1分鐘後又在九和路11號前失控偏離車道，直接逆向衝撞對向正在停等紅燈的車陣。強大的衝擊力道導致整排共6部車輛受損，現場零件散落一地，景象怵目驚心。

警方獲報後立即出動中庄派出所及交通分隊員警趕赴處理，現場酒測吳男數值為0，但詢問過程中他神情恍惚，在警方盤問下才坦承駕車前曾施用毒品依托咪酯。

警方查出，吳男為廚具安裝工人，且有毒品前科，曾於今年11月初在屏東內埔因毒品案被逮，沒想到僅隔一個半月，又再吸毒危險駕車，遭依公共危險罪準現行犯移送高雄地檢署偵辦。



