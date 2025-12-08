「行走的CD」林俊傑征服韓星！朴寶劍主動要簽名 CORTIS趙雨凡聽到〈修煉愛情〉反應超萌
「金曲歌王」林俊傑前天（6日）受邀參與在高雄舉行的韓國「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典），身為唯一受邀的華語歌手，林俊傑除了拿到2獎，也大展吞CD級唱功，讓朴寶劍、IU、佐藤健等日韓大咖，都忍不住在台下跟著揮手搖擺，以一曲〈GO!〉暴紅的BTS師弟團CORTIS，因為成員JAMES（趙雨凡）曾在台灣念書，也被捕捉到在台下陶醉跟著熱唱的模樣。
林俊傑當天一連獲頒最佳藝人獎、亞洲明星獎，登台表演時除了大唱〈修煉愛情〉及〈背對背擁抱〉等招牌情歌，還與韓國歌手WOODZ（曹承衍）一同尬歌喉，除了讓逾5萬歌迷大飽耳福，台下的明星嘉賓們也一秒變粉絲。
朴寶劍圓夢合照林俊傑
朴寶劍早在2019年的見面會，就曾演唱過〈修煉愛情〉，當天聽到本尊林俊傑的現場演唱，立刻變成小粉絲舉起手搖擺，坐在身旁的IU、佐藤健也被朴寶劍的興致帶動，一起揮手。據現場工作人員透露，朴寶劍還主動跟林俊傑說「是聽你的歌長大的，今天第一次見到本人，後台可以要簽名嗎？」林俊傑也欣然答應。
而坐在朴寶劍後排沙發的CORTIS，因為JAMES（趙雨凡）曾在台灣念書，也被捕捉到對嘴飆唱的投入模樣，讓網友笑說：「趙雨凡把AAA當露天KTV了！」令人莞爾。
而林俊傑今也更新IG，除了曬出與朴寶劍的合照，還跟一起合唱的WOODZ（曹承衍），以及前年就碰過面的女團LE SSERAFIM合照，開心寫下，「Thank you AAA！」對於首次參與AAA留下美好的回憶。
