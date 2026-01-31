行跡可疑！毒駕男女拒檢逃跑撞前車 警破窗制伏

桃園市 / 綜合報導

桃園中壢昨(30)日晚上6點多，一對47歲男女毒駕上路，因為神情恍惚、行徑怪異，遭警方尾隨跟監，看見路口閃黃燈，依然繼續往前，結果車卡在路中央，警方見狀隨即鳴笛攔查，兩人非但不配合，還企圖逃逸，甚至撞上一旁的車輛，員警第一時間衝上前猛力破窗，成功將人拖下車壓制，後續在車內搜出海洛因、安非他命，以及依托咪酯，全案依法移送偵辦。

員警追著銀色轎車，衝上前拉住車門。員警VS.毒駕駕駛說：「通通不要動，通通不要動，通通不要動，下車下車。」用力敲擊車窗好幾下，要車上的人趕緊下車，但他們抵死不從。

員警VS.毒駕駕駛說：「幹嘛，跑什麼跑，下來，趴著趴著。」員警強勢破門開門，將駕駛拖下車，壓制在地，{{{員警說：「有啦有煙彈啦，依托咪酯喔。」原來車上有毒，難怪看到員警就想跑，事情發生在昨日晚上6點多，警方在桃園市新中北路，發現這輛銀色轎車，行行蹤怪異於是尾隨跟監，結果黃燈時車輛還繼續移動，停在路中央，警方隨即鳴警笛示意駕駛下車受檢，但駕駛拒絕盤查，還繼續往前開，警方追上去破窗抓人，發現車內是一對47歲的男女，持有安非他命海洛因依托咪酯，甚至毒駕上路。

桃園市保安警察大隊第一中隊中隊長黃政南說：「於帶離時，目視駕駛身上掉落依托咪酯煙彈1顆，與前車發生碰撞，因恐其造成周遭民眾人身危害，且駕駛拒絕下車，故員警立即破窗，於帶離時目視駕駛身上，掉落依托咪酯煙彈1顆。」

駕駛拒檢還撞上其他車輛，幸好沒有造成無辜民眾受傷，至於肇事駕駛和乘客，也被依毒品危害防制條例，公共危險罪移送法辦。

