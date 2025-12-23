行車吸菸、機車手持手機加重罰則 道交條例三讀最高罰1200元

立院今日召開院會，通過道交條例三讀，行車吸菸、機車手持手機加重罰則。（示意圖） 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 立法院會今（23）日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，明定機車駕駛人行駛中手持使用手機，或汽、機車駕駛人於行車時手持或吸食香菸、影響他人行車安全者，罰鍰一律提高至新台幣1200元。

這次修法由國民黨立委 邱若華、 黃健豪 等人提案。提案人指出，駕駛人於騎乘機車或行駛汽車時吸菸，煙霧與煙灰易隨風飄散，常影響後方用路人視線與呼吸，增加交通事故風險。

此外，二手菸對孕婦及胎兒影響尤甚。原本僅處600元罰鍰，金額偏低，難以對行車安全、公共衛生及環境維護產生足夠嚇阻效果，因此有必要提高罰則。

再者，鑑於今年5月19日新北市三峽區北大國小外發生重大車禍，國民黨立委 柯志恩等人提出修法版本，考量台灣交通事故致人死傷問題日益嚴重，且學校、醫院周邊為兒少與高齡者等交通弱勢族群高用路需求路段，三讀條文增訂，行經設有學校或醫院標誌的路段，若未減速慢行而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一。

因應近年毒駕查緝需求上升，實務上亦出現尿液檢驗報告出具時間過長，導致警方未能於法定期限內舉發、無法吊扣駕照的情形，形成管理漏洞與潛在公共安全風險。

三讀條文因此增訂，駕駛人涉及酒駕或毒駕測試檢定案件，舉發期間應自測試檢定終結日起算；若案件已送鑑定，則改自鑑定終結之日起計算；未送鑑定而須分析研判者，逾三個月不得舉發。

