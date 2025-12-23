行車吸菸、機車滑手機罰鍰提高至1200元
(記者張廷玉台北報導)立法院會今天三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，規定機車駕駛人行駛時手持使用手機，或汽機車駕駛行車時手持或吸食香菸，致影響他人行車安全者，罰鍰各自提高至新台幣1200元。
立法院交通委員會4日併案審查朝野立委所提道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，經在場立委與官員討論後初審通過，條文按立委提案或修正動議通過，並無條文保留，不須交由黨團協商。全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。
現行條文規定，機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為者，處1000元罰鍰。三讀通過條文，將罰鍰從1000元提高至1200元。
另外，根據現行規定，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全的行為者，處600元罰鍰。三讀通過條文，將罰鍰從600元提高至1200元。
