行車吸菸、機車滑手機罰鍰提高至1200元

嘉義縣 / 綜合報導 中央發錢，地方再加碼，嘉義市民有福了，加碼發放6000元預算審核過關，預計會有26萬人，過年前能領到這筆錢。政府普發一萬元現金，民眾最晚可領到明年4月，如今嘉義市要再加碼。嘉義市議員(無黨)李忠曆說：「如果沒有異議的話就照原編通過。」普發6000元，相關預算已順利審核通過。記者VS.嘉義市民說：「為什麼那麼開心，對啊因為是天上掉下來的禮物，開心，打算怎麼花，要去玩，應該都花在小孩子的照顧方面。」消息一出，市民笑開懷，市府也希望把現金留在嘉義，推出多項「重點配套」，鎖定夜市與商圈，盼能帶動消費、活絡在地經濟。嘉義市政府建設處長呂獎慧說：「我們是以發放現金方式，大概(設置)100多處。」這項加碼方案，預估會有26萬多人受惠，連同其他補助計畫，整體經費來到16.8億元，但卻有議員質疑，其中事務費編列1950萬元，比竹北市高，而領取資格也成為關注焦點。嘉義市議員(無黨)黃敏修說：「看是不是有模糊地帶，起算的日期怎麼算。」嘉義市議員(國)傅大偉說：「基準日過後出生者不能夠再領。」就以新生兒來說，家長需設籍多久等，會不會出現模糊地帶？或是限制太鬆導致人人遷戶口領取，這些都需要更明確規範。嘉義市民VS.記者說：「政府要有一個規範，基準日還沒出來會不會擔心，會啊，(擔心)浪費政府，市政府的美意了啊，沒有在補助日期內(出生)的話，這樣媽媽會不會覺得有點可惜，不會因為我們覺得這是多的。」嘉義市政府民政處長林家緯說：「涉及到很多單位這樣子的配合，及我們相關的作業期程，我想我們在近期之內會趕快來，跟大家來公布。」目前預計農曆年前會發放6000元，這一筆實質的加菜金，最後多少人能領到，而領取資格跟發放基準日的細節，都得等市府明確公布，才不會出現爭議。 原始連結

