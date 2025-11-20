行車時間預計縮短20分鐘！國道1號台北、圓山交流道要大改造了

記者李鴻典／台北報導

好消息！雙北通勤注意！民眾黨台北市議員林珍羽今（20）天在臉書發文指出，國1台北到圓山交流道要大改造了。

立法院交通委員會昨（19）日上午考察台北市地方交通建設執行情形，考察重點為「國道1號台北交流道改善工程進度與完工前尖峰時段車流回堵市區道路緩解方案」及「臺北市捷運建設推動情形」。

高公局說明，為有效紓解國道1號台北至圓山交流道長期以來之交通壅塞情形，推動「國道1號台北交流道及圓山交流道改善工程」計畫，總經費為41.72億元，其中圓山交流道改善工程已於114年10月8日開工，預計於118年6月完工，而台北交流道改善工程已進入招標階段，預計於119年完工。陳世凱指示高公局，後續施工期間除積極督導承包商趲趕工進、如期如質完工以外，也要依規定將交通維持計畫提送台北市政府審查核定並確實執行，同時與市府交通局、警察局密切合作，盡最大努力降低對用路人的影響。

廣告 廣告

林珍羽說明，每日上下班尖峰、國定假日必塞車；建國高架、松江路、重慶北路、民族東路、民權東路，受不了塞車的朋友！她用最簡單的方式跟大家說清楚：為什麼改造！？台北跟圓山交流道是大台北最擁擠、事故最多的路段之一，匝道交織太密、車道一直縮減，不只塞車、也讓建國高架、松江路一起被拖累。

這次改什麼？林珍羽列出：

●新增圓山提前北出匝道——讓主線車流提前分流、不再糾結在一起。

●新增南出往松江路匝道——改善松江路匝道壅塞。

●松江路維持兩車道，只取消部分停車格。

●施工期間會分段改道，但匝道都會維持可通行。

工期多久？林珍羽說明，圓山交流道：已開工，預計118年6月完工。台北交流道：預計119年完工。經費共計41.72 億由國道基金支應，台北市不用出錢！

完工後有什麼好處？林珍羽說，事故大幅下降；松江路、重慶北路、建國高架全都會更順；行車時間預計縮短20分鐘；整體都市交通流暢度大提升。

市府現在需要做什麼？林珍羽表示，高公局已經提出完整的交通維持計畫，請市府只要儘速核定，就能加速動工、避免拖延。如果常走建國高架、松江路、重慶北路、民族東路、民權東路的朋友，這項工程完成後，交通壅塞緩解一定會有感。

林珍羽今（20）天在臉書發文指出，國1台北到圓山交流道要大改造了。（圖／翻攝自林珍羽臉書）

更多三立新聞網報導

中國禁日本水產、賴清德出手秀午餐菜色 網一看讚瘋：台日友好挺起來

中國暫停進口日本水產 律師諷「禁看日本成人片才有決心」、網喊送台灣

揭「賓賓哥」爭議事蹟 她轟：打著公益之名到處招搖撞騙、抓流量變現

打破「紅線」！美參院通過法案解除美台交往限制 3大重點一次看

