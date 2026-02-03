行車糾紛惡意逼車、攔車抄球棒傷人 火爆駕駛判4個月

孫男因行車糾紛竟惡意逼車、攔車還抄球棒傷人，火爆行徑被判刑4月。示意圖。(記者李立法攝)

〔記者李立法／屏東報導〕孫姓男子駕駛自小客車與駕駛自小貨車林男發生行車糾紛，孫男竟惡意逼車並攔車持球棒抵住林男嘴巴，導致被害人口腔受傷，雖事後雙方達成和解，行徑火爆的孫男仍被屏東地院依妨害公眾往來安全罪判刑4個月，可易科罰金及上訴。

孫男1年多前駕車行經枋寮鄉時，與行駛同方向的林男發生行車糾紛，孫男憤而加速超前刻意煞停及逼車，導致林男為了閃避孫男而擦撞鄰車，但孫男還不善罷甘休，超車將林男攔下後，持球棒抵住林男嘴巴，林男口腔因而受到挫傷，警方據報後，依公共危險及傷害等罪將孫男送辦。

廣告 廣告

孫男事後賠償小貨車駕駛林男達成和解，並同意撤回傷罪告訴，但孫男仍須為自身在公路上危險駕車行為負出代價，法官認為孫男只因行車糾紛，竟惡意逼車，不僅妨害被害人安全通行權利，並造成公眾交通往來危險，實不足取，依妨害公眾往來安全罪判刑4個月，得易科罰金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2/2 威力彩頭獎飆8.7億 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐啦！

不服員警開槍誤殺姪子判無罪 姑姑恐嚇揚言殺法官 判刑5月

北投公館路倉庫大火濃煙狂竄 北市75消防急灌救

傳蘋果M6不會採用台積電最新2奈米 基於這項考量

