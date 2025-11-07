行車糾紛持刀刺傷小提琴家 男子判1年6月定讞

（中央社記者林長順台北7日電）鄭姓男子與陳姓小提琴音樂家因行車糾紛，持水果刀揮刺陳男10餘下，造成陳男音樂家職涯受到影響。台灣高等法院依傷害罪判處鄭男有期徒刑1年6月。最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，鄭男於民國111年1月6日晚間駕駛自用小客車在新北市三重區正義北路時，因不滿駕車路過的陳男向他按鳴喇叭，下車持水果刀揮刺陳男10餘下，陳男雖迅即閃躲，並舉起左手抵擋，仍遭刀刃插入左手前臂。鄭男並揮拳朝陳男臉部毆打，導致陳男身上多處受傷。

陳男在審理時表示，他在事發後雖然可以彈奏小提琴，但不能做太難的東西，表演品質變得相當不穩定，以前可以做很多炫技，去接更高級的演出，因為這樣的事件不行了；現在手的傷勢，在演奏時，時不時會疼痛，沒有辦法精確地找到把位和音準。

新北地方法院認為，鄭男的傷害行為不僅造成陳男終身無法回復的傷勢，影響陳男的工作能力及職涯發展，且導致陳男承受相當大的心理痛苦，依傷害罪判處鄭男有期徒刑4年。

台灣高等法院認為，鄭男犯後尚有悔悟之意，且與陳男達成和解、支付和解金額的頭期款項、並前往心理諮商所接受諮商治療等，改判1年6月徒刑。最高法院日前駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1141107