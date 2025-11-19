行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打

中部中心/王俞斐、蔡松霖、林進龍 雲林報導

雲林斗六爆發街頭全武行，小客車駕駛和電動輔助自行車騎士，因為行車糾紛惡言相向，沒想到衝突越演越烈，在大街上開打，警方獲報到場，雙方已經結束爭執，並到醫院驗傷提告，對簿公堂。





小客車駕駛，加速往前，攔下騎乘電動輔助自行車的男子，雙方在路口爆發爭吵，自行車騎士，情緒越來越激動，作勢舉起自行車砸人，被女性友人勸阻，但騎士還是按奈不住怒火，一拳就往小客車駕駛臉上招呼，一拳兩拳三拳，打到連拖鞋都掉了。

另一個監視器拍下，小客車駕駛反擊過程，先是怒踹騎士，再把騎士壓制在地，騎士外套都被扯壞，場面相當混亂，街頭全武行，發生在雲林斗六市仁義路，糾紛起因，竟然是因為行車糾紛。





行車糾紛，火氣太大演變成暴力衝突，雙方互告對簿公堂，只是電動自行車騎士，未依規定停車，汽車駕駛也在禁止臨停地點停車，雙方都先吃上罰單。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

