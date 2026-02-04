行車糾紛爆衝突！ 2騎士街頭上演全武行

【記者張沛森／桃園報導】兩名機車騎士今天（4日）上午在龜山區光峰路段因車輛碰撞後起口角，竟在大馬路上演全武行，雙方扭打一團，還好警方據報到場制止未擴大事端，其中一名騎士經酒測，酒精濃度為0.33毫克，全案已依法偵辦中。

龜山警分局表示，賴姓男子（27歲）今天上午8時30分騎機車行經龜山區光峰路段時，因張姓男子（54歲）煞車不及致雙方車輛發生擦撞，2人發生激烈口角，其中一方打落對方的手機，瞬間爆發激烈衝突，在街頭上扭打成一團。

警方獲報後立即通報線上警網到場處理制止，並分別對雙方進行酒測，張男酒測值為0，而賴男酒測值為0.33毫克，全案已依公共危險罪、傷害等罪嫌偵辦中。

警方也呼籲民眾發生行車糾紛時，第一步請冷靜、停車以及保持現場證據（拍照、錄影），並立即報警、蒐證，避免發生爭執觸法，以維護自身安全。

2騎士扭打在地。翻攝畫面

