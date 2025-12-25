行車糾紛路中開打！騎士抄安全帽攻擊 旁人忙勸架

台南市 / 綜合報導

台南永康區大灣路，昨(24)日晚上有汽機車發生交通事故，停在路中央，結果雙方爆發衝突，騎士拿安全帽要打駕駛，一群人就站在馬路中央，旁邊車輛經過都要放慢車速很怕受到波及，警方獲報到場，雙方都已經離開，將調閱路口監視器通知雙方到案說明，也會依社會秩序維護法處最高1萬8千元罰鍰。

大馬路上車來車往，結果就在馬路正中央發生車禍還爆發衝突，只見一名男子看起來好生氣，手拿安全帽要朝對方攻擊，對方也不甘示弱要打回去，其他人勸架看起來也沒辦法澆熄怒火，雙方一群人就這樣站在馬路中央開打，其他用路人經過，只能放慢車速小心翼翼繞過去，就怕一個不小心也受到波及。

其他民眾說：「一開始就先報警就好啦，為什麼要佔著車道，還打架，如果是我，我會先打電話報案。」事情發生在昨日晚上台南永康區大灣路，雙方發生交通事故，汽機車停在路中央，車輛開著門機車橫倒旁邊，而兩邊爆發衝突，騎士和朋友拿安全帽攻擊汽車駕駛。

台南永康分局副分局長楊富仁說：「本案係屬行車糾紛案件，警方接獲報案後，雙方均已離開現場，後續將調閱路口監視器，通知到案說明，全案將依社秩法(社會秩序維護法)，第87條2款，處新台幣1萬8千元以下罰鍰。警方呼籲，發生交通事故應該要理性溝通報警處理，在馬路中央一言不合就爆衝突要拿安全帽攻擊人，問題沒有辦法解決還會影響到其他用路人，真的相當危險。

