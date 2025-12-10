行車糾紛造成大塞車 駕駛揮舞木棍恐嚇騎士

駕駛和騎士一言不合就在路上吵了起來，駕駛還拿出棍棒揮舞恐嚇。（圖／Threads@19283829djdksnsb授權提供）





台北市北投地區，上班尖峰時間突然塞車，原來是一輛車和一台機車發生行車糾紛，駕駛和騎士一言不合就在路上吵了起來，駕駛還拿出棍棒揮舞恐嚇，把附近民眾都嚇壞了。

擋路騎士vs.駕駛：「來啊，叫你老爸來啦，XXX。」

男子手中拿著球棒，對著機車騎士作勢要打人，還不斷飆罵髒話，兩人一言不合大打出手，一旁機車和汽車就這麼擋在路中央，阻礙交通。只見後方車輛，排了常常一整排全都動彈不得，前面公車想要右轉離開，卻都無法通行。

這起行車糾紛發生在台北市北投石牌路二段，正值上午上班尖峰時間，因為駕駛和騎士把整條路當成格鬥場，造成交通大打結。

雖然警方目前尚未接獲相關報案，不過這荒唐行為也已經觸犯恐嚇罪，以及道交條例，警方將持續追查兩人身分，進行開罰。

