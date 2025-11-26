行車糾紛！汽修工人VS.超商店員街頭快打 警到場除了送醫還要法辦

記者莊淇鈞／新北報導

林男及蔡男互控傷害，警詢後一起移送法辦。（圖／翻攝畫面）

新北市永和環河東路四段上，昨天（25日）上午7時許，發生1起行車糾紛變成街頭快打的互毆事件，1名超商大夜班剛下班的林姓男子（47歲），疑因騎車鑽車縫，險些與騎乘機車的汽車維修工人蔡姓男子（30歲）發生擦撞，2人停下車後先是互嗆噴垃圾話，接著就開始互毆，轄區警方獲報到場，先將2人送醫救治包紮後帶回派出所，警詢後依傷害罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦。

據了解，林男昨天上午7時許，從超商大夜班下班後，騎車準備回家，途中沿著永和區環河東路四段由新店往永和方向行駛，林男疑似從內側車道鑽到外車道時，險些與當時行駛在外側車道的汽車維修工蔡男發生碰撞，2人隨即停車後互嗆，接著就爆發肢體衝突互毆。

廣告 廣告

轄區警方獲報迅速到場，將2人分送不同醫院救治，林男驗傷後發現有頭部、左側眼眶、上嘴唇及膝部等擦挫傷；蔡男則是頭部鈍傷、前胸壁、兩側手部及左側膝部擦挫傷。2人互提傷害告訴，2人經警詢後備依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

製造假車禍？夫妻檔遭3惡煞拿鋁棒痛毆 警快打部隊到場逮人畫面曝光

居酒屋小酌為搶停車位險釀大亂鬥 警快打到場壓制逮人

妙齡女在車上沿路喊「媽媽救我」 快打警力到場竟是喝醉酒亂呼救

1句「你們大聲什麼？」引三方KTV大亂鬥 警快打到場逮8人

