行車糾紛！腳踏車騎士當街攔公車 雙方爆口角

新北市中和區中正路，今(21)日上午發生一起行車糾紛！一輛公車要靠站，駕駛按喇叭提醒右側的腳踏車，結果騎士不滿，追上前把公車攔下，兩人爆發衝突，差一點就要打起來，所幸民眾及時制止。其實該路段，高架橋下車流量大，公車停靠區與路口接近，車輛交錯特別容易發生事故。

公車離站才剛起步，一輛腳踏車突然冒出來，擋住前方去路，駕駛嚇了一大跳，急踩刹車猛按喇叭，對方不僅沒讓路，還把腳踏車直接停車頭，上前找駕駛理論。

公車駕駛VS.腳踏車騎士說：「你為什麼要逼我，為什麼。」公車駕駛被惹怒，衝上前手舉得好高，好險民眾制止將兩人隔開，目擊店家老闆說：「公車司機越來越不開心，然後就直接兩個人，就直接一路到我們隔壁的店門口，他們兩個在那邊吵架。」公車駕駛VS.腳踏車騎士說：「我有惹到你嗎。」

事發在21日上午9點多，新北市中和區中正路，當時一輛公車正要靠站，被右側腳踏車擋住，駕駛按喇叭提醒，沒想到騎士心生不滿，追上前攔車雙方爆發口角。當事駕駛說：「（我只是想要提醒他，不要再靠過來了，我也是很傻眼啊，就一般的行駛，就莫名其妙被人家攔。)」

台北客運江子翠站長楊勝傑說：「我們也是安慰我們駕駛長說，路上難免會有遇到這樣的乘客(騎士)，那我們就是多一點耐心。」駕駛原本報案，打算提告妨害自由，但事後決定撤告。

仔細觀察這個路段，車子來來去去，主要是位於高架道路下方，鄰近出入口匝道，公車站牌後方也有紅綠燈，以及行人穿越道，行經車流量大，不僅得注意行人動向，公車靠邊進站時，也容易和他車交錯發生事故。

公車駕駛VS.腳踏車騎士說：「車上還有人耶。」雙方火氣都很大，車上乘客全被晾在一旁，後來客運公司加派車輛接駁，因為按個喇叭當街爆衝突，鬧上警局沒人是贏家。

