行車紀錄曝司機丟包害死頂大生「開車1分鐘後才報警」

1月25日凌晨2時20分，警方接獲一名多元計程車林姓司機報案，稱台64線高架快速道路上有人倒臥路中。員警趕赴新北市中和路段時，發現一名男子倒在內側車道。死者先後遭4輛車輾過，頭部重創，四肢多處骨折，當場死亡。如今行車紀錄器畫面曝光，也揭露多元計程車司機丟包乘客的關鍵過程。據今（3）日《鏡周刊》報導，涉案林姓司機將乘客趕下車後，隨即開車離開，約1分鐘後才撥打電話報警。





回顧案情，1月25日凌晨2時20分，警方接獲林姓司機報案，稱台64線高架快速道路新北中和段有人倒臥路中。員警趕抵現場時，發現一名男子倒在內側車道，已明顯死亡，研判先後遭4輛車撞擊，頭部重創、肢體多處骨折。



該名司機最初向警方供稱，死者為其當晚載送的乘客。凌晨2時07分，他於台北市文山區接送該名男子，預計前往新北市板橋區，途中行經台64線時，對方疑似酒後失控，不斷踢踹車門與椅背，雙方發生口角後，男子要求下車，他才在快速道路外側車道停車放人。林男並表示，自己下車查看時，發現對方倒在地上不動，因不知如何處理而先行離開，隨後才報警。



警方初步偵訊後，將林姓司機及另4名駕駛，依過失致死罪嫌移送地檢署。檢方複訊時一度採信其說法，裁定林以5萬元交保，其餘駕駛則以1萬至5萬元交保。

行車紀錄器翻案！溫男全程未吭聲 司機說詞恐遭打臉



不過，案情隨後出現重大轉折。檢警調閱車內行車紀錄器後發現，溫男自上車後全程未發一語，並未與司機發生口角，也沒有主動要求下車，與林男說法存在明顯落差。

畫面顯示，溫男於凌晨2時07分在北市文山區興隆路上車，直到第11分鐘，車內才出現疑似碰觸椅背的聲響，林當時出聲提醒「不要用腳頂椅背，人不舒服可以斜躺，在後座休息」，溫男仍未回應，短暫安靜後，林卻在第12分鐘情緒突然失控，將人趕下車。



檢警也發現，林姓司機在將人丟包後隨即駛離現場，約1分鐘後才撥打電話報警，與其先前供述「查看後不知所措」的說法不符。相關事證曝光後，警方改以「丟包致死」方向偵辦，重新將林移送地檢署，檢方最終裁定20萬元交保。



據查，死者為25歲溫姓替代役男，現於鐵路警察局服役，畢業於政治大學，擁有新聞與企管雙學士學位，原本一個月之後就要退伍，正準備求職，卻意外身亡。

