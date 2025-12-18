「行過死蔭之地影展」 14部佳片尋找生命救贖

法國名導奧利維耶阿薩亞斯電影《失序狀態》描繪理想主義如何被暴力與背叛迅速侵蝕。（光點台北提供）

光點台北推出的「行過死蔭之地影展」將於12月19日至2026年1月1日於光點台北電影館登場，影展選映14部直面死亡與時代困境的經典作品，以「行過」為核心概念，將電影視為一段穿越死亡與失落的旅程，帶領觀眾從恐懼與迷惘出發，轉化對生命的救贖與重生的凝視。

「行過死蔭之地影展」主題取自《聖經・詩篇》：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在。」透過不同年代的電影佳作，網羅名導奧利維耶阿薩亞斯、黑澤清、陳果、韋家輝等的作品，呈現對社會與生命本質的思索。

香港獨立電影重要導演崔允信以《憂憂愁愁的走了》回望九七前後香港社會的人心徬徨，亦為余文樂首部大銀幕代表作；與編劇呂筱華合作的《無花果》，細膩描繪喪親女子在失落與悲傷中尋找出口的心路歷程。另有《生命最後之旅》、《里斯本記憶迷宮》與《聖方濟傳》，透過歷史與信仰的交錯，呈現那些既是解答、同時也是禁錮的生命命題。

韋家輝導演執導、劉青雲主演的《再生號》，不斷改寫死亡的可能性。（光點台北提供）

法國名導奧利維耶阿薩亞斯在《失序狀態》中，以1980年代龐克搖滾的激情，描繪理想主義如何被暴力與背叛迅速侵蝕；日本大師黑澤清的《光明的未來》，則以千禧年前後日本社會的停滯與焦慮，使「未來」成為令人不安的空洞詞彙，兩部作品同樣描寫一個被寄予厚望、卻在現實結構中逐步幻滅的世代。被譽為「法國的希區考克」的克勞德夏布洛，則透過《女鹿》、《禽獸該死》與《屠夫》，反覆辯證善與惡之間曖昧難明的邊界。

由韋家輝導演執導、劉青雲主演的《再生號》，不斷改寫死亡的可能性；挑戰人性與制度的爭議作品《極樂大餐》與《喪屍未逝》以黑色幽默回應終局；陳果的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》，則將日常瞬間推向未知深淵，映照出人生的死蔭幽谷其實無所不在。

影展期間更規劃了崔允信導演及知名影評人卓男親臨光點台北現場進行對談，讓影迷了解香港電影的轉化和重生，影展於12月12日（五）起於OPENTIX系統啟售，或親洽光點台北服務櫃台購票。

