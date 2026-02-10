行銷做半套？士林夜市年貨大街遭「遺忘」 市府回應了

台北市士林夜市商圈近日於出入口懸掛「年貨大街」布條，吸引不少民眾關注，但北市府相關網站卻未將士林夜市納入北市「年貨大街」宣傳。（北市議員陳賢蔚提供／張珈瑄台北傳真）

台北市士林夜市商圈近日於出入口懸掛「年貨大街」布條，吸引不少民眾關注，但北市府相關網站卻未將士林夜市納入北市「年貨大街」宣傳，台北市議員陳賢蔚質疑，市府行銷做半套、忽視士林夜市商圈攤商權益。 北市商業處回應，年貨大街以迪化街商圈為核心，串聯周遭10個商圈規畫整合行銷，亦協助自主提出辦理年貨大街的夜市商圈如士林夜市，依各場域及活動需求增添年節氛圍。

點進商業處官網「2026台北年貨大街專區」，可見「2026台北年貨大街－奔年貨」宣傳影片，以及「馬上趣」、「馬上購」、「馬上發」3大主題規畫，內容涵蓋親子活動、免費接駁車路線、線上年貨專區、導航小幫手、台北商圈走春指南等內容。

陳賢蔚指出，所有活動規畫及宣傳管道行銷的商圈包括迪化街商圈、榮濱商店街、東門永康商圈、台北後站批發商圈、華陰街徒步北車商圈、台北地下街、四平陽光商圈、沅陵街商圈、寧夏夜市商圈、艋舺夜市商圈等，卻唯獨不見士林夜市年貨大街的身影。

陳賢蔚表示，商業處臉書粉絲專頁「台北商業處－我是商Ya人」自1月10日至今，共發布16篇與「2026台北年貨大街」相關貼文，沒有任何一篇提及士林夜市年貨大街；而在市場處官網上，也僅見新東市場年貨大街、迪化街商圈、榮濱商圈等相關問答資訊，士林夜市同樣被排除在外。

陳賢蔚直言，看到年貨大街布條掛上士林夜市出入口，地方與商圈原本都感到振奮，但市府未同步更新任何官方資訊，讓人不禁質疑，做事只做半套，還是存心欺騙士林夜市商圈。

陳賢蔚強調，士林夜市是台北市重要的觀光指標與在地商圈，相關資訊卻在市府各項年貨大街官方宣傳中被忽略，已對攤商權益與整體行銷造成實質影響，應立即補齊相關資訊，將士林夜市正式納入年貨大街的整體規劃與宣傳行列，而非僅止於形式上的布條與口號。

商業處表示，「2026台北年貨大街」活動，以迪化街商圈為核心，串聯大同區周邊後站、華陰街、台北地下街、寧夏夜市、中山區榮濱商店街、萬華區艋舺夜市等各大辦理年貨大街商圈場域，透過不同主題發想規劃整合行銷活動，搭配年藝體驗，並規劃特色燈飾妝點。

商業處指出，為增添年節氛圍，亦協助自主提出辦理年貨大街夜市和商圈，依各場域及活動需求，如士林夜市、酒泉街等地設置年節特色裝飾，營造節慶氛圍，吸引民眾走訪遊逛；後續將藉由本處臉書粉絲專頁宣傳，以走春、燈節等主題，串聯燈節花博展區、士林官邸鬱金香展等，整合行銷順遊士林商圈夜市，進而提升相關活動整體效益，帶動人潮進入商圈夜市消費。

商業處說，為進一步提升士林地區整體發展，115年度統籌啟動跨局處合作機制，從軟硬體、環境食安等多面向改造士林夜市，結合北藝展演等規畫派券串聯行銷等導客走進夜市商圈，共同促進在地消費動能及商機成長。

