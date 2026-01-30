行銷公司爆「代操」嘉南羊乳！粉絲超心碎 羊編鬆口這事：有合作

嘉南羊乳小編強調，社群所有發文及留言均為親自回覆，並無「代操」一事。圖／翻攝自嘉南羊乳官網

台灣40年老牌「嘉南羊乳」，官方小編時常出沒社群海巡、分享有趣梗圖，培養一群忠實消費者，不過日前遭一名行銷公司員工爆「操作」官方社群，稱將「羊羊IP推到鎂光燈焦點」，更因轉型成功，被用於網路口碑研究中心作為廣告，大批粉絲得知「代操」消息心碎；對此，嘉南羊乳小編現身回應，強調雖有與行銷公司合作，不過社群上的一字一句、任何留言都是親自回覆。

日前一名行銷公司女員工在社群發布貼文，指出公司幫嘉南羊乳操作Threads，成功轉型、將嘉南羊乳羊羊IP推上鎂光燈焦點，被網路口碑研究中心做為推廣服務廣告；不過貼文曝光，嘉南羊乳粉絲得知消息，對於「代操」一事感到失望，直言「好的品牌策略，永遠藏在故事後面；一旦策略本身走到前台，品牌就失去魔法」。

一名行銷公司員工稱幫嘉南羊乳「操作」官方社群爆紅。圖／翻攝自Threads

消息傳開，嘉南羊乳小編立即反駁，強調自己為嘉南羊乳員工，非屬行銷公司，而在社群上每次留言及發文「都是我羊編本人拿手機一個字一個字打出來的」，並沒有外包與代筆，留言也是親自回應；坦言嘉南羊乳「確實有和行銷公司合作」，不過行銷公司主要協助視覺發想及圖片設計之建議，從未參與嘉南羊乳社群操作，任何使用之決策都是羊編自行決定與負責。

羊編回應曝光，網友認為「那個行銷公司已經在把IP經營的成果整碗端走， 當成自己做起來的東西在賣了」，質疑嘉南羊乳竟沒有與行銷公司簽署保密協議，不過為避免同業競爭，通常公司不會公開評論客戶，震驚道「以後誰敢找他行銷啊，超沒職業道德」。

見網路掀起討論，該行銷公司及員工均已將社群由公開轉設私人，對此，羊編表示，若網友見其半夜、清晨時分還在發文甚至回覆留言，並非預先排程，而是「我那時間還醒著」，引發7萬名網友點讚支持。



