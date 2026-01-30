行銷公司稱「代操Threads」掀公關危機！ 嘉南羊乳小編澄清：我親自打字

嘉南羊乳官方小編「羊編」近來在Threads上爆紅，卻遭遇公關危機。翻攝自官網



台灣40年老品牌嘉南羊乳近來在Threads上爆紅，官方小編「羊編」勤奮海巡、真誠回應圈粉無數，成功引發年輕世代關注，也帶動品牌討論熱度。不過，一間行銷公司卻發文自稱「代操嘉南羊乳Threads」，還將其列為成功案例宣傳，引發外界譁然、粉絲心碎。針對這場品牌公關危機，對此，「羊編」長文回應網友，強調帳號發文、留言互動都是小編一人親自手動打字，再度力挽狂瀾，總公司也發聲了。

一間行銷公司人員29日發文自豪稱，公司協助嘉南羊乳經營Threads，形容雙方合作是老品牌轉型的「雙向奔赴」，還因此被業界視為操作範例。貼文曝光後，「代操」一詞令眾多粉絲心碎，直言原本是被羊編個人風格吸引而來，難道過往有趣互動只是行銷包裝？不少人形容這樣的品牌公關危機「宛如童話破滅」、「感覺被騙」、「寧願不知道真相」，也有人批評行銷公司用詞不當、毫無專業倫理等。

面對輿論延燒，「羊編」29日火速晚間在Threads發出長文說明並致歉，強調公司確實有與行銷公司合作，但合作範圍僅限於LOGO、圖像與社群視覺風格的專業建議，「但Threads上的每一篇發文、每一次海巡、每一句回文，真的都是由我『羊小編』本人！親自打出來的，並沒有外包操作。」

羊編也進一步解釋，帳號在深夜或清晨仍能看到互動，並非排程或團隊輪班，而是「只有我一個人，在家裡滑手機、回應大家」，並再次強調自己是嘉南羊乳的正式員工，而非行銷公司人員。「羊編」坦言，理解粉絲對「操作」二字產生的失落感，也承認品牌在受到關注後，更應謹慎面對每一次選擇，會記住這次經驗並進行調整。

羊編的澄清與道歉貼文發布後，短時間內湧入大量支持聲音，5小時內吸引超過5萬人按讚，不少網友留言力挺，「看得出來是一字一字打出來的」、「沒看過代工小編這麼拚的」、「羊編是真實存在」、「羊編值得頂級牧草」，輿論風向逐漸轉為理解與支持。對於有網友喊話總公司「請給羊小編加薪」，羊編也用圖文回覆「我的糧草配方升級了」，似乎在暗示待遇確實有升級。

嘉南羊乳總公司也於30日對外發出聲明，強調「羊小編確實是公司同仁」，感謝外界支持與關心，並表示品牌將持續優化溝通方式，確保與消費者之間的信任與互動不被誤解。對於合作行銷公司所引發的爭議，嘉南羊乳表示已展開了解與檢視，後續如有進一步結果，將對外說明。

嘉南羊乳總公司回應。翻攝自Threads

