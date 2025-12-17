行銷友邦貝里斯、瓜地馬拉觀光 林佳龍自拍短影片打卡創意候車亭

為了行銷友邦貝里斯與瓜地馬拉觀光，中美洲經貿辦事處(CATO)及兩國駐處於台北市台大醫院前的公車候車亭打造創意宣傳。(記者黃靖媗攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕為了行銷友邦貝里斯與瓜地馬拉觀光，中美洲經貿辦事處(CATO)及兩國駐處於台北市台大醫院前的公車候車亭打造創意宣傳，可以看到貝里斯大藍洞、瓜地馬拉蒂卡爾(Tikal)金字塔等場景。外交部長林佳龍也特別於社群媒體發布短影片宣傳。

林佳龍表示，民眾現在只要走進台大醫院前的公車候車亭，就能透過期間限定的戶外廣告，一秒「穿越」至友邦瓜地馬拉的馬雅文明場景，再往前一步，則彷彿瞬間掉進貝里斯舉世聞名「大藍洞」的夢幻深藍之中。

林佳龍也分享，拍攝當天連他自己都忍不住多拍了幾張自拍照，據說夜間還會有漂亮的燈光效果，呈現不同氛圍。

林佳龍也感謝中美洲經貿辦事處同仁以充滿巧思的方式，將友邦的自然景觀與文化特色帶入日常空間中。他並邀請民眾如有機會經過，不妨停下腳步和期間限定的戶外廣告來張自拍，除了透過鏡頭「穿越」，也歡迎國人未來親自走訪瓜地馬拉與貝里斯，親身感受友邦的熱情、美景與深厚邦誼。

中美洲經貿辦事處臉書粉絲專頁也分享林佳龍貼文，表示「連林佳龍部長都到中美洲創意公車站亭體驗友邦風情了」，也呼籲網友們，抽獎活動還沒結束，快到公車站亭拍照打卡，就有機會獲得中美洲的「限量驚喜大禮包」。

