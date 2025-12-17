行銷外包中國？店內驚見簡體字、支語命名 全家遭炎上回應

全家告示牌使用簡體字、產品以支語命名遭到炎上。圖／翻攝自Threads

為了吸引顧客消費、轉換形象，超商業者時常推出新品行銷品牌，不過近期全家便利商店（FamilyMart）引起網友質疑「行銷團隊靈感從抖音、小紅書取得」，不少消費者在社群抱怨，一踏進全家，映入眼簾就是大大簡體字樣的告示牌，新品還以「芝麻糊糊、花生碎、烤腸」被認為是「支語」命名，遭到炎上。

民眾在社群分享，近期全家推出新品「無極限大大烤腸」，不過「烤香腸就烤香腸，為什麼要用c用語」命名為「烤腸」？另外由啦啦隊權喜原、金娜妍作為形象拍攝的飲品「芝麻糊糊」遭到砲轟；不僅如此，在部分門市便當區、冷凍櫃、飲品告示牌等還可見「簡體字樣」，令民眾看傻眼。

部分門市標價牌出現簡體字。圖／翻攝自Threads

網友不滿全家做法，認為若任意使用支語，未來被支言大量影響的世代將會「理所當然的使用」，而放棄本土語言「就是放棄跟中國人有差異」，一名網友認同指出，語言就是文化的載體，「當使用同一種語言就容易被強勢文化（支那）影響」；一派網友直言「一般民眾掛淘寶蝦皮買那種做好的告示牌或布條就算了，台灣的全家門市為什麼要印簡體字啊」，無奈道「我不懂本來想買點東西吃」見簡體告示牌只好轉頭離開。

不過有網友疑惑「芝麻糊糊被視為支語原因」，一名網友解釋，「變調決定支味」，多數人看到「糊糊」會讀作「ㄏㄨˇㄏㄨˊ」，「近年因為支語入侵，應該會讀成『ㄏㄨˊㄏㄨ˙』，支味就爆表了」；質疑全家使用支語並非首次，「是不是設計行銷都中國人啊？」感嘆「你們這樣做是想台灣人不消費嗎？還是說你們更想做中國人的生意？」、「說不定就是看抖音、小紅書的高層上位後在試水溫」、「強烈懷疑全家是不是外包中國了」。

全家商品以支語命名遭到炎上。圖／翻攝自Threads

見網路掀起討論，全家回應「繁體中文是台灣官方語言，全家便利商店嚴格遵守此一標準，無論是總部製作、店舖基於商圈需求自行製作之宣傳品，皆需遵守此規範」，針對店內告示牌使用簡體字，「經查，該情形係少數店誤用網路素材製作之個案疏失，總部獲報後已要求違規店舖立即撤除」；全家強調，未來會將「廣宣品字體使用規範」列為教育訓練項目之一，避免類似事件再次發生。

不過網友認為，全家所指「個案疏失」要求違規店鋪撤除一事，應積極向高層反映，因為「這不是部份店家的問題」，總部應加以嚴管店家使用規定。



