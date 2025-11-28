行銷活動規劃與執行速度提升 5 倍！HAPPY GO 如何用 AI 數據洞察會員需求 打造精準互動模式

（記者張芸瑄／綜合報導）擁有千萬會員的遠東集團旗下紅利點數平台－鼎鼎聯合行銷 HAPPY GO 將原本偏向單波段操作的行銷工具，全面升級至 SAS Customer Intelligence 360（CI360）。在新架構下，行銷活動可依據即時反應自動調整，使活動規劃與執行速度提升四至五倍，並以更精準敏捷、更具溫度的方式與會員互動。

圖／HAPPY GO 將行銷平台全面升級至 SAS Customer Intelligence 360，驅動智慧自動化行銷。（SAS 提供）

攜手 SAS 打造可串接、可追蹤、可調整的智慧行銷平台

HAPPY GO 多年前即導入 SAS 行銷自動化工具，整合分散的客戶資料，協助團隊快速挑選受眾與追蹤成效，成功改善早期資料繁雜、流程仰賴人工的挑戰。隨著會員從 300 萬成長至突破千萬、行銷通路與活動複雜度也大幅提升，既有架構已難以支撐規模化需求。鼎鼎聯合行銷數據長黃士峰表示：「過去 SAS 行銷自動化工具協助我們打下資料整合基礎，但要同時支援跨通路協作、即時資料回收與完整旅程設定，系統必須升級，才能讓行銷團隊真正把時間放在策略與內容創意上。」

而透過導入 SAS CI360，克服 HAPPY GO 在資料回收、AI 應用與多波段自動化上的挑戰。行銷團隊能在單一介面掌握受眾資料，並依據不同行為自動推動後續旅程，無論是簡訊、社群媒體或 POS 行為，都能即時回傳成為下一波推播依據，實現「即時調整」的行銷運作模式。同時，CI360 讓行銷團隊能一次設計完整客戶旅程，可依據「有回應」「未回應」「點擊商品」等行為自動分流後續路徑，免去逐段設定的負擔；混合雲架構則提供 HAPPY GO 彈性，可支援高峰期的雲端擴充運算，地端則確保個資安全與合規。

行銷團隊實現效率、策略與體驗並進

HAPPY GO 使用 CI360，在行銷效率、策略能力以及顧客體驗上皆獲得實質效益。過去需人工逐段設定的多波段流程，現在只需在起點一次設計就能自動推動，提升活動規劃與執行速度 4 至 5 倍，行銷時程從數天縮短至數小時，讓行銷團隊得以將更多心力投入策略發展、內容創意與旅程設計。此外，HAPPY GO 能以天氣、季節與生活情境作為推薦切點，在貼心體驗與個資敏感度間取得平衡，更精準的受眾挑選能力也使行銷決策更快、更貼近需求。

黃士峰指出，未來鼎鼎聯合行銷將持續深化 AI 在顧客洞察、跨通路互動與營運流程的應用，目標讓行銷決策更即時、精準。SAS 台灣總經理龔律安強調，AI 行銷的關鍵在於建立「可監控、可解釋、可治理」的運作機制，透過 SAS 與鼎鼎聯合行銷的協作，雙方正逐步打造兼具敏捷與穩定的智慧行銷架構。

