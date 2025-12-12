行銷系學生開趴想向樓下炸雞店「0成本抽成」 女被拒嗆：沒打狂犬疫苗

大學生向炸雞店老闆（圖）提出要0成本抽成，遭老闆拒絕後竟在網路上發動公審。翻攝炸雞店老闆IG



台中逢甲大學行銷系女學生在1家餐廳的2樓場地開趴，竟突發奇想，以人潮經過1樓炸雞店、會買炸雞為由，向老闆提出「0成本抽成」，要求分潤2成，老闆氣得當場拒絕，女學生竟在社群痛罵「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，離譜行徑引發網友撻伐，主辦單位緊急道歉。逢甲大學則表示，將強化學生參與社會的素養。

女大生在Threads發文稱，包下2樓舉辦活動時，派出2名最有禮貌的組員去向1樓知名炸雞店談合作，「沒想到對方是不是沒打狂犬疫苗還是怎樣」，批評老闆態度爛、狂跳針，雖然有想過知道老闆個性，可能不會接受合作，但沒想到會那麼靠X，居然能讓2位組員動怒也不簡單。貼文慘遭網友炎上，女大生關閉帳號。

炸雞老闆則表示，對方派2人來談合作，一開口就說「你是炸雞老闆Jimmy？」還說當天樓上包場，人潮眾多，購票的人若來買炸雞就要抽成，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？」他當場拒絕並要求不要來買炸雞，別往自己臉上貼金，說知道他的個性，「地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣。」

女大生被網友圍剿，主辦單位發表聲明解釋，當天場地入口有2個，其中一個不方便開放，因此選擇會經過炸雞店的入口，估計當天人流可達150人，認為可以提升雙方曝光，才會去談合作，洽談的組員全程保持開放且禮貌的態度，希望老闆可以跟他們8/2分帳，過程中對方卻不停打斷，不知道為何要這樣對待他們，但他們仍沒告訴參加者不要去買樓下炸雞，喊話「謠言止於智者，請留言的人了解事實再發言」。

貼文一出，再度激怒網友，痛罵「笑死，不知道的看了還以為是黑道收保護費」、「照這邏輯，那TWICE在高雄辦演唱會，豈不是要向全高雄店家抽成」、「還謠言止於智者，你們只差沒說要明搶」、「請問在這邊留言會被你們抽成嗎？」「建議下次不要82分了，你們團隊值得87分」。

該團隊眼見無法平息眾怒，放低姿態再發一篇文，表示要向店家致上最深的歉意，重新檢視對話與溝通的不足，希望能以誠懇且具體的方式表達歉意，目前正主動與店家聯繫。未來會更加謹慎、負責處理對外溝通事宜。

對此，根據《ETtoday新聞雲》報導，逢甲大學表示，學生已正式向商家道歉，校方肯定學生勇於面對並負責的態度，未來會持續強化學生在社會參與的素養，感謝各界關心。

