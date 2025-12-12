行銷系學生開趴要求樓下炸雞店「82分帳」破局罵老闆 逢甲大學回應了

有行銷系學生想0成本抽成遭炸雞店拒絕後，竟PO文辱罵店家慘遭炎上，對此逢甲大學也做出回應。（圖／取自逢甲大學官網）

有私立大學行銷系學生上月包下2樓場地舉辦活動，竟向1樓炸雞店提出合作要求，讓參與活動的成員買炸雞，事後抽取2成費用，「0成本抽成」做法讓老闆火大直接拒絕，其中一名女學生事後不甘心，PO文大罵羞辱老闆，慘遭炎上，更被起底是逢甲大學的學生，對此校方也做出回應。

逢甲行銷系女學生在Threads發文，表示團隊包下2樓辦活動，向1樓炸雞店提合作，因為大概知道老闆個性，特別派了兩個最有禮貌的組員去協商，沒想到老闆態度差，瘋狂跳針，酸「是不是沒打狂犬疫苗」。老闆Jimmy看到後PO文反擊，反控對方一點水準都沒有，見面就問「你就是樓下炸雞店老闆Jimmy嗎」，接著提出「0成本抽成」要求82分帳，才會氣得他直接嗆聲別來跟他買炸雞。

該名女學生遭打臉後社群遭網友灌爆，緊急上鎖帳號神隱，團隊主辦人則以團隊名義道歉，但卻不滿提出82分帳，遭老闆多次打斷，還喊話「謠言止於智者」，二度遭炎上，團隊緊急刪除文章，並二度發出道歉聲明，表示希望可以取得Jimmy老闆諒解，但仍被網友酸爆：「還以為是黑道收保護費呢」、「你們太善良了，可以直接用搶劫的，還先去詢問老闆、「行銷系卻想0成本抽成，你們是哪個老師教的」。

對此逢甲大學表示，學生已經正式向商家致歉，校方對於學生勇於面對錯誤的態度抱持肯定，未來也會加強學生社會參與的素養，希望經過此事後，可以讓更多學生學習到與人合作的態度，以及尊重他人的重要性。

