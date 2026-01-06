行銷翻船了！必勝客拆招牌喊「珍重再見」 遭網友轟爛

台灣人氣披薩連鎖店必勝客，最近才因跨年夜爆量接單但又無法讓顧客準時取餐，引發民怨，官方粉專昨（5日）PO出一段「拆招牌」的影片，並直呼「珍重再見」，有網友看完後便說：「確定不說清楚喔？我先訂達美樂壓壓驚！」

必勝客發布影片被網友轟爛。（圖／翻攝自必勝客臉書）

必勝客昨天在臉書粉專PO出一段15秒的影片，上頭寫道：「感謝一路上的支持與陪伴…1986-2025珍重再見」，並配上工人們在拆招牌的畫面，令人有些摸不著頭緒，網友紛紛在影片底下留言：「確定不說清楚喔？我先訂達美樂壓壓驚」、「整天農場文跟負面行銷，這公司倒一倒乾脆點」、「被動式行銷進階成被罵式行銷了」。

廣告 廣告

有網友就觀察到，必勝客最近相當喜歡使用這種負面梗作為行銷，像是上次說要辭掉老員工，結果卻是更換披薩口味，這次又說「珍重再見」，沒頭沒尾地讓消費者去猜到底發生什麼事情，雖然確實引發網友討論，但清一色都是負面留言。

延伸閱讀

500元運動幣爽看比賽、買周邊！ 登記規則、使用說明一次看

阿嬤叮嚀「要死的人才穿襪子睡覺」 醫解答：虛寒體質才適合！

高雄三民區深夜1100戶斷電 搶修整夜235戶仍停電