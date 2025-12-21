行銷翻車？UG整袋擺哀悼現場挨轟 官方發道歉聲明「1舉動」再掀戰火

知名手搖UG TEA因將包裝擺放現場遭炎上，被批品牌行銷手法令人作嘔。（翻攝自Threads@ooooo1910、UG官網）

27歲的凶嫌張文19日在台北捷運M7出口與捷運中山站商圈，犯下重大無差別攻擊，釀4死11傷的慘劇（含張文），引發社會譁然，事發至今陸續有民眾在M8出口附近以及誠品南西店外，放置鮮花哀悼逝者，不過知名手搖UG TEA因將包裝擺放現場遭炎上，被批品牌行銷手法令人作嘔。對此，今（21日）手搖飲業者UG TEA也正式道歉了。

一名網友在社群上發文表示，「這時間點大家獻花致哀悼念死者，UG拿著一袋飲料是要來蹭什麼？」批評業者擺明就是知道媒體會拍花束，卻仍將拿著一袋飲料，「怎麼拍都露出UG，這真的是給你打廣告、宣傳的時間點嗎？這樣的品牌行銷未免太令人作嘔」。

該文章一曝光，隨即掀起大票網友關注，紛紛批評，「噁心的行銷，要不要去每一個公墓都放你們的飲料？！」「還不趕快去把你家的東西撤走，不要丟人現眼」「去中山站把你家的東西清走，這種場合還要作秀」「你們會不會太噁心」，也有網友緩頰，「也有可能是客人自己的行為啊，袋子而已賣出去了能管他們做什麼？」「所以上次三峽放食物也是打廣告嗎」

針對面對負面批評聲，UG TEA今（21日）稍早在臉書粉專上公開道歉，表示「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」

不過UG TEA聲明發布後，官方粉專隨即關閉留言功能，此舉再度引發部分網友不滿情緒轉移，有民眾改湧入舊貼文留言，質疑品牌一方面表示「虛心接受」，批評「為什麼脆和臉書要限制留言」「虛心接受卻不能留言」等批評聲音。

