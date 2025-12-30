行銷草莓 歸仁農會業者攜手

歸仁區栽種草莓的青農林文獻（左起）、彭耀緯、周邑駿歡迎消費者到場採草莓。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕歸仁報導

歸仁區近年來有不少青農栽種草莓，產業規模不遜於善化小新營，歸仁區農會首度結合六家優草莓園舉辦推廣活動，明年一月中旬登場，只要在農民直銷站單筆購物滿六百九十九元，即可兌換草莓園消費抵用券一百元，全力行銷地方新興農產。

歸仁區農會首度舉辦的「草莓季」明年一月十日正式起跑，六家配合草莓園包括妘妘、河堤、采樂美、田木木、富春山與La La Park等，都是採觀光果園營運模式，且多採友善、無毒栽培，標榜吃得營養、健康又安心。

採草莓活動雖然一月中才登場，但上週六、日已陸續開放供民眾入園採果。歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，即將採收的草莓鮮紅欲滴，令人垂涎，受到親子喜愛，為了推廣地方新興特色，到區農會所屬的超市購買在地特產單筆滿六百九十九元，就可獲得六家指定果園的百元消費抵用券一張，活動起跑日開始接受兌換，數量有限，發完為止。

翁淑雲指出，六家草莓園都是在地優質青農所經營，各自建立市場口碑，值得推薦；提醒要前往的民眾最好提前預約，採果時進出果園要小心，勿踩壞草莓植株。

業者彭耀緯、周邑駿、林文獻等人都是近幾年才開始栽種草莓，他們表示，目前各園區的草莓品種以深受喜愛的「金鑽」為主，由於入冬後天候穩定，且連日來冷氣團「助攻」，推估元月中旬進入量產，可望延續到二月中旬。