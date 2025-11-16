行銷虱目魚 黃偉哲力挺推薦

市長黃偉哲出席在北門區南鯤鯓代天府前廣場舉辦的「二０二五臺南虱目魚產業文化主題活動」，力邀民眾支持在地漁民、品嘗海味招牌。

（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕北門報導

為擦亮「虱目魚王國」的招牌，農業局十六日在北門區南鯤鯓代天府前廣場盛大舉辦「二０二五臺南虱目魚產業文化主題活動」，以市集展售、體驗教學與文化互動方式，呈現虱目魚產業的多元面貌，現場規劃虱目魚特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與虱目魚彩繪等豐富的活動，讓民眾在玩樂、認識與品嘗中更了解虱目魚對台南漁村的文化與經濟意義。

市長黃偉哲到場力挺漁民表示，虱目魚全身是寶，魚皮、魚肉、魚腸、魚肚都受歡迎，早期是台南西部沿海民眾的生計來源，也是日常的營養來源。

不過，過去因虱目魚多刺料理不易，如今隨著加工技術提升，已能做到去刺、冷鏈保鮮，讓民眾下廚更方便，也提升市場競爭力。所以北門區特別透過「台南虱目魚產業文化主題活動」展售、食漁教育與飯店入菜等合作方式，來擴大市場，提升經濟與觀光價值。

參與市集有順慶海產、第一漁權會合作社、和畝水產等多家優質虱目魚品牌在現場擺攤，並推出虱目魚粥、虱目魚香腸、香菇虱目魚丸、魚鬆捲心酥等特色商品頗受好評。

現場食漁教育體驗則帶領民眾體驗虱目魚摺紙，完成者均獲頒發「虱目魚小小推廣大使」貼紙或證書。此外，市府也攜手台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店與台南維悅酒店合作推出「虱目魚入菜」活動，將持續至十二月十五日止，民眾可於期間內至合作飯店品嘗融合創意與在地漁產的特色料理。

農業局長李芳林表示，第二場虱目魚主題活動將於卅日在安南區四草大眾廟登場，內容同樣精彩，包括農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等活動，歡迎民眾一起品味台南專屬的虱目魚文化。