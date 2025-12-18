行銷誇大？ 控特斯拉自駕功能沒那麼強 美國加州擬禁賣30天

加州車輛局指控特斯拉的自駕宣傳太過誇大。（圖／shutterstock達志影像）

全球電動車龍頭特斯拉，最近頻頻遭遇打擊。先是歐盟宣布考慮取消2035年的燃油車禁令，可能衝擊特斯拉業績；美國加州車輛管理局更指控特斯拉的行銷，過度誇大自動駕駛的功能，要求特斯拉在90天內改善，否則將祭出禁賣令。除此之外，美國電動車新貴「Rivian」，還推出自製自駕晶片，而且號稱可以客製化，挑戰特斯拉霸權。

電動車龍頭特斯拉近期面臨多重挑戰，其高度自動化駕駛功能遭美國加州車輛管理局指控行銷手法有誤導之嫌，若未在90天寬限期內改善，特斯拉可能面臨在加州長達30天的銷售暫停處分。同時，歐盟正評估放寬2035年燃油車禁令，加上競爭對手Rivian宣布推出自製自駕晶片及AI模型，使特斯拉在全球市場競爭壓力倍增。特斯拉的自駕功能廣告展示駕駛者可解放雙手、在車內跳舞甚至泡咖啡，這些行銷方式被認為可能導致駕駛過度信任自駕系統而引發事故。

加州車輛管理局表示，特斯拉的行銷手法誇大了自動駕駛功能，具有誤導性質，因此給予該公司90天的寬限期進行改善。若特斯拉未能在期限內調整其行銷策略，將被暫停在加州的銷售資格長達30天。一位特斯拉車主表示，他從事汽車新聞工作近20年，從未聽說過這種事，他的直覺告訴他車輛管理局不會無緣無故採取行動。

除了自駕功能的行銷爭議外，特斯拉在歐洲市場也面臨新的挑戰。歐盟氣候淨零與清潔成長事務執委Wopke Hoekstra強調，汽車工業對歐洲的工業實力至關重要，他承諾支持汽車工業，確保汽車企業不僅能夠生存下去，而且能夠在歐洲蓬勃發展。11月特斯拉在歐洲主要市場的新車註冊量已經大幅下降，如今歐盟考慮取消2035年燃油車禁令，讓特斯拉在歐洲的市場面臨更大挑戰。

與此同時，美國電動車製造商Rivian宣布將推出客製化自駕專用晶片以及多款AI模型，進一步推進車輛的自駕技術。這項技術突破將直接威脅特斯拉在自動駕駛領域的領先地位，為電動車市場帶來更激烈的競爭。特斯拉必須面對這些多方面的挑戰，調整策略以維持其在全球電動車市場的競爭力。

