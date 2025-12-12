行銷長程品恆揭秘90% 新手短影音製作 最常犯的 5 大致命錯誤

短影音2026行銷趨勢與新手的困境

短影音在現代數位行銷戰場中，已不再是「選項」，而是「必須」。面對 2026 年更加飽和且競爭激烈的短影音市場，許多新手、品牌或企業急於投入這片藍海，卻常常因為抓錯重點、方法不對，導致影片成效不彰，甚至浪費了寶貴的行銷資源。

宏林跨媒體擁有超過 20 年的影視製作與行銷經驗，其行銷長程品恆 在深入觀察市場後指出，高達 90% 的新手在短影音製作上會重複犯下幾個「致命錯誤」。

從中央政府級專案到路邊攤宣傳、從個人品牌到百工百業，宏林跨媒體經手過的實際案件已超過十萬件，深刻了解如何讓短影音真正發揮效益。

現在，就讓程品恆行銷長，為您揭露 5 個最常見的短影音製作錯誤，幫助您的品牌在 2026 年的短影音趨勢中脫穎而出。