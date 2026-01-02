▲《行願非洲・感恩之旅》賴索托ACC院童以歌舞唱出生命故事。（圖／社團法人中華民國阿彌陀佛關懷協會提供）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】走過漫長而艱辛的路途，孩子們終於站上舞台，將屬於自己的生命故事，完整唱給世界聽。睽違7年，來自非洲「天空之國」賴索托的阿彌陀佛關懷中心（Amitofo Care Centre，ACC）院童再度回到台灣，於1月2日在台中中山堂推出《2025 行願非洲・感恩之旅》慈善巡演最終場，以紀錄片結合情境劇形式的《非常》紀實音樂劇，呈現最真實、最動人的非洲日常。

此次演出由來自賴索托的26名院童揭開序幕，孩子們以充滿活力的歌舞、鼓樂與燦爛笑容，瞬間感染全場觀眾。這不僅是一場表演，更是一趟跨越國界、文化與生命歷程的分享；對孩子們而言，這是一段旅程的終點，也是感動最濃的一刻。

ACC由慧禮法師法傳非洲三十餘年，自2005年於馬拉威設立第一間院區至今，已於非洲多國成立七個院區，長年投入教育、照顧與社區扶助工作，累計幫助超過兩萬名非洲孩童與居民。慧禮法師遠渡重洋、篳路藍縷，為弱勢孩子點亮希望之光，其行願精神充分體現佛教「無緣大慈、同體大悲」的核心價值。

▲《行願非洲・感恩之旅》賴索托ACC院童以歌舞唱出生命故事。（圖／記者蘇彩娥攝）

這群來自賴索托的孩子，自小在ACC體系中接受完整教育，個個知書達禮、應對自如。當他們用流暢的中文，深情唱出「謝謝你們，沒有忘記我們」時，那份跨越語言與國界的感恩之情，深深觸動在場每一位觀眾的心。

演出尾聲，孩子們演唱《雨夜花》、《媽媽請你也保重》等經典台灣歌謠，全場觀眾不約而同打開手機手電筒隨音樂搖晃，與舞台上的孩子們溫柔互動，現場洋溢著感動與祝福，令人久久難忘。

Feeling18 18度C巧克力工房董事長茆晉日牂（同祥音）亦到場支持表示，未來若有機會，期盼能親自教導孩子們烘焙技藝，讓孩子學習一技之長，為人生開創更多可能，並將這份善的循環持續傳遞。

《行願非洲・感恩之旅》慈善巡演不僅是一場藝術演出，更是一段生命交會的見證。ACC院童以純淨而真摯的歌聲，向長年支持的助養人與社會大眾獻上最深的感謝，也再次讓人看見，希望，能在世界任何角落悄然綻放。