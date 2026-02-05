行願一甲子 陳阿桃實踐生命力

台北國際書展今天以"行願一甲子"為主題舉辦分享會，現場邀請資深志工陳阿桃談她三十五年來的志工路。從日常做起、從環保做起，她用自己的故事把"行善"說得很具體，也讓外界看見，慈濟六十年的累積，其實是由一位又一位像她這樣的人，長年堅持走出來的。

慈濟志工 陳阿桃：「我跟證嚴上人認識，也是非常地有緣。」

台上分享自己做慈濟的心路歷程，她是慈濟志工陳阿桃；從美髮師到投入環保，一路走到現在，已經35年。

慈濟志工 陳阿桃：「人家說 你做環保做那麼久，都不會懈怠，看到那麼多紙 寶特瓶，你不回收，你把它丟掉也是變垃圾，所以我們只會說，大家一起來勤耕福田 來做回收，守護大地 守護健康，我們都是做大地的貴人， 不是很好嗎。」

對陳阿桃來說，做慈濟不是多偉大的事，就是把對的事天天做、把善念落實在生活裡；而像這樣的故事，在慈濟其實並不少見。透過台北國際書展，行願一甲子座談，讓外界更了解。

時報文化董事長 趙政岷：「走過必留下痕跡， 慈濟做了這麼多的好事， 有時候大家可能忘了，可能不是那麼清楚， 透過出版這件事情， 可以讓大家知道， 這一甲子多麼地不容易，造福了全世界。」

靜思書軒營運長 蔡青兒：「今年慈濟60周年， 我們全台灣的靜思書軒， 這本書是我們很重要的一本書， 那我們也希望在全台灣的書軒，舉辦 大大小小的座談會，然後邀請不同的志工，他們分享師徒之間 他們分享，跟著上人行願一甲子的心路歷程，我相信會非常非常地精采。」

無數人的付出，鋪成慈濟一甲子大道，濃縮在一本書裡，深刻印在受影響的讀者心中。

